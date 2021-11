Chissà quante volte passando davanti agli scatoloni della raccolta della carta ci è venuta la tentazione di guardare dentro. Magari avendo sbirciato con la coda dell’occhio qualche vecchio libro abbandonato. Eppure, soprattutto quando si liberano case, cantine e garage potrebbe capitare di trovare dei vecchi volumi che potrebbero avere ancora valore. Non parliamo ovviamente di edizioni di secoli fa che potrebbero farci diventare ricchi. Ma che difficilmente sono presenti nelle collezioni comuni. Ci riferiamo a dei libri editi nel secolo scorso e che invece potrebbero far parte della nostra collezione. O di qualcuna diretta all’isola ecologica. Speriamo di non aver buttato nella carta vecchia questi libri che potrebbero valere un patrimonio. Vediamo quali sono e quanto valgono.

Il mercato inglese ancora una volta sugli scudi

Non è un caso che le case d’aste britanniche siano tra le più importanti del Mondo. Non solo perché ospitano delle battute con pezzi di vero valore, ma anche perché la tradizione inglese ama cercare e recuperare vecchi testi. Chi ama la saga del Signore degli anelli di JRR Tolkien potrebbe non sapere che tra i volumi del ‘900 più ricercati ci sono due edizioni de “Lo Hobbit”. Attenzione alle cifre perché sono davvero impressionanti: rispettivamente 65.000 e 92.000 sterline inglesi.

Magari qualche nonno o parente potrebbe aver fatto un viaggio in Inghilterra e averci portato in regalo uno di questi volumi. Della serie: tutto quello che riguarda questa saga sembra rivestito d’oro.

Speriamo di non aver buttato nella carta vecchia questi libri che potrebbero valere un patrimonio

È impressionante vedere come molte di queste edizioni abbiano raddoppiato il proprio valore negli ultimi 25/30 anni. Pensiamo anche al romanzo più famoso e controverso di James Joyce: l’Ulisse. Uscito in edizione normale in Inghilterra nel 1922, questo libretto varrebbe oggi secondo esperti e stimatori qualcosa come 35.000 euro.

Non può mancare un mito tra i migliori

Parlando di Inghilterra, non poteva certo mancare uno dei personaggi simbolo: James Bond il famoso agente 007. Oltre ai film che hanno generato una serie di aste incredibili sulle macchine, i vestiti e tutti gli accessori, è presente anche un libro tra gli articoli più costosi. Parliamo probabilmente del romanzo meno conosciuto della saga di Ian Fleming: Casino Royale. Eppure, il romanzo del 1953 varrebbe oggi per i collezionisti una somma vicina ai 35.000 euro. Come non apprezzare le scelte di stile che hanno reso intramontabile Sean Connery, un mito senza tempo.

