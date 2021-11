Non sono solo la lunga esposizione ai raggi solari e lo smog a rovinare la nostra pelle. Esistono altri nemici che agiscono negativamente, che potrebbero contribuire a dare anche vita ad alcuni disturbi.

Proprio in questo periodo dell’anno, il freddo ed i repentini cambi di temperatura, potrebbero causare arrossamenti e secchezza dell’epidermide. Tutti questi fattori concorrono a fare invecchiare precocemente la pelle, a renderla poco elastica, ruvida e opaca.

Oltre al lato puramente antiestetico, potremmo andare incontro a geloni, ragadi, screpolature, ferite, dermatiti e prurito. Questo accade perché i nostri vasi sanguigni si restringono, per risparmiare calore, evitando la dispersione, ma anche perché potremmo non avere assunto abbastanza vitamina D.

Per preparare la pelle a gelo invernale è bene coprirci con lana e pile quando usciamo, soprattutto nei punti più sensibili, come mani, piedi e gola. È consigliabile anche non essere troppo sedentari, utilizzare i prodotti adatti, specifici e dimenticare alcune cattive abitudini.

Per idratare e proteggere la pelle dal freddo dovremmo evitare questi errori comuni

Molte volte non siamo consapevoli che determinate abitudini potrebbero peggiorare la situazione e rendere la nostra pelle decisamente più secca. Quando sentiamo particolarmente freddo, il primo istinto è barricare tutte le finestre e mettere i riscaldamenti al massimo, sia in casa che a lavoro.

L’atmosfera secca e calda che si crea, infatti, renderebbe l’epidermide meno umida e idratata, quindi più sensibile. Cerchiamo di non tenere i termosifoni al massimo e facciamo arieggiare le stanze, nelle ore più calde.

Un’altra abitudine da non ripetere, per prevenire la pelle secca a causa del freddo, è fare troppi bagni o docce prolungate con acqua particolarmente calda. Anche se molto rilassante e rigenerante, quest’azione potrebbe ridurre l’umidità della pelle ed eliminare gli oli naturali. Quando usciamo dalla doccia, asciughiamo bene ogni parte del corpo e non indossiamo mai indumenti non del tutto asciutti.

Per idratare e proteggere la pelle dal freddo dovremmo evitare questi errori comuni, anche utilizzare creme non adatte. Infatti, in questi casi, quelle idratanti e i detergenti schiumogeni potrebbero favorire la secchezza della pelle. Sarebbe meglio utilizzare unguenti senza acqua e oli naturali che idratano, rendendo la pelle più morbida, anche dopo la doccia.

L’alimentazione

Per avere la pelle vellutata, non è solo importante usare i prodotti e avere i comportamenti giusti, ma bisognerebbe idratarsi anche a tavola e bere molta acqua durante il giorno. Potremmo incrementare la quantità di acqua anche con tisane e infusi naturali caldi e nutrienti.

Alcuni alimenti, più ricchi di vitamine, acidi grassi ed antiossidanti, potrebbero contrastare la secchezza. Quindi, sarebbero ideali a tavola: pesce azzurro, frutta secca, zucca di stagione, frutta. Daremo, così, un contributo in più alla salute della nostra pelle.