In questo periodo dell’anno le temperature sono ancora fredde ed in alcune parti d’Italia ancora gelide, per cui sentiamo il bisogno di coprirci bene.

La primavera, allo stesso tempo, non sembra più così lontana e molti di noi non vedono l’ora che arrivi quel momento.

È necessario però soffermarci sul presente e utilizzare degli abiti che ci facciano sentire caldi, comodi e soprattutto eleganti.

Ecco infatti un modo per essere eleganti in tutte le occasioni, proteggendo allo stesso tempo il collo in inverno grazie a questo capo caldissimo.

Sotto al piumino o al cappotto è questo il maglione morbidissimo ed elegante da sfoggiare fino a primavera

È molto importante prestare attenzione al nostro look quando usciamo di casa, per fare una buona impressione e sentirci bene.

Parlando invece di maglie, il classico maglione a trecce non passa mai di moda, facendoci apparire impeccabili ad ogni occasione.

Per quanto riguarda la lavorazione a treccia, può essere leggera e delicata o più grossa e visibile a seconda della nostra preferenza personale.

Si trova in diverse tonalità, dai colori più tenui come il beige e il bianco fino a quelli più accesi come il rosso, giallo, arancione e verde.

Lo possiamo anche trovare in diversi materiali, come il cashmere, la lana grossa, l’alpaca o mohair e affini.

Tutti questi materiali hanno in comune la morbidezza e donano allo stesso tempo calore nelle giornate più fredde.

Se ne trovano, inoltre, in diverse varianti: quella più attillata e corta oppure oversize per chi ama le maglie particolarmente larghe

Chi lo preferisse, può trovarne in commercio anche a collo alto, così da proteggere questa delicata parte del corpo, specie in questa stagione.

Il maglione a trecce si abbina perfettamente ai jeans, ai pantaloni di pelle oppure a sigaretta a vita alta, slanciando così anche la nostra figura.

Abbinamenti interessanti

Per chi non sa cosa indossare sotto al piumino o al cappotto è questo il maglione morbidissimo ed elegante da sfoggiare fino a primavera in grande stile.

Per essere eleganti anche nelle giornate di lavoro potremmo indossare una camicetta ed abbinarci il maglione a trecce.

In questo modo lasceremo bene in vista il colletto della camicia, che ci renderà elegantissimi, soprattutto se facciamo un lavoro a contatto con altre persone.

