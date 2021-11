Con l’arrivo di novembre le temperature hanno iniziato ad abbassarsi notevolmente, specialmente in alcune parti d’Italia, con la comparsa addirittura delle prime nevicate.

Per scongiurare i tipici malanni della stagione dovremo cercare di prevenire eventuali mal di gola, raffreddori e colpi d’aria sul collo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Potrebbe anche essere utile sapere che per contrastare i sintomi influenzali potremo prepararci questa deliziosa tisana calda ideale per l’inverno che ci aiuterà a stare caldi.

Diventa inoltre fondamentale, ogni volta che usciamo, coprirci adeguatamente utilizzando foulard e sciarpe, così copriremo maggiormente questa parte del corpo delicata.

Sempre eleganti anche dopo i 50 anni con questo capo che manterrà il collo caldo durante l’inverno

In questo periodo dell’anno per molti di noi è fondamentale coprirsi. Ma ricordiamo che è anche importante farlo sempre con stile, non dimenticando mai di essere impeccabili in ogni occasione.

Un dettaglio fashion che può fare la differenza sul nostro look quotidiano è il collo alto, utilizzando dei capi morbidi e comodi come il lupetto.

Possiamo trovarlo in cotone, cashmere o anche in lana, ed è apprezzato soprattutto per la sua incredibile versatilità, abbinandosi perfettamente ad ogni altro capo.

Se optiamo per maglie a lupetto aderenti e particolarmente sottili potrebbe risultare perfetto indossarle sotto una giacca invernale.

Non tutti sanno che questa è la giacca di tendenza autunno inverno 2021 che sta spopolando, ma potrebbe davvero far la differenza sul nostro look quotidiano.

È perfetto per essere indossato al lavoro, anche soltanto abbinato ad un paio di semplici jeans darà un tocco di eleganza in più al nostro stile.

In particolare, se ne acquistiamo uno in microfibra, potremo indossarlo anche sotto una camicia di seta che è perfetta se vogliamo apparire impeccabili al lavoro.

Non ci sono limiti di età per questo capo, proprio perché può abbinarsi davvero ad ogni stile, coprendoci adeguatamente il collo e scongiurando così malanni.

Potremo essere sempre eleganti anche dopo i 50 anni con questo capo che manterrà il collo caldo durante l’inverno donandoci un tocco di stile.

Maggiori informazioni

Molto apprezzato anche per la sua comodità è il pullover oversize che può essere abbinato anche a delle gonne lunghe o a degli skinny jeans.

L’importante è trovare il nostro stile, che ci faccia sentire bene e comode in ogni occasione, senza seguire solo la moda ma il nostro gusto personale.

Approfondimento

Oltre agli stivali ecco le scarpe invernali ideali per essere sempre eleganti mantenendo anche i piedi caldi