L’inverno si sta avvicinando sempre di più ed è il momento per molti di noi di mettere da parte i capi e le scarpe più leggere.

In alcune parti d’Italia il freddo invernale ha già iniziato a farsi sentire, costringendo a fare il cambio armadio anche per chi aveva rimandato l’operazione.

A proposito, in questo periodo dell’anno in particolare, per contrastare umidità e muffa negli armadi basterebbe questo insospettabile oggetto che potrebbe rivelarsi davvero utile.

Per gli amanti delle scarpe, in questo periodo si tende a cercarne un paio invernale che ci permetta di essere alla moda mantenendo una certa comodità.

Oltre agli stivali ecco le scarpe invernali ideali per essere sempre eleganti mantenendo anche i piedi caldi

Quest’inverno saranno di tendenza le scarpe con il tacco che, sorprendentemente, a differenza degli scorsi anni potremo trovare in forma di mocassini.

Questa tipologia di scarpe è dotata di tacchi robusti e spessi, ed è proprio per questo motivo che saranno perfetti nelle giornate di pioggia e freddo invernale.

Inoltre, quest’anno va di moda abbinarle a calzini lunghi fino alla caviglia, generalmente in lana, che ci daranno una sensazione di maggior calore.

Le più intraprendenti potranno anche optare per indossare delle calze colorate, uno stile utilizzato da diverse celebrità che spesso hanno sfoggiato questo look.

Altrimenti, se quest’abbinamento proprio non ci piace, potremo indossarli con dei collant o con delle calze coprenti che sono sempre in voga.

Queste scarpe con il tacco largo essendo molto comode sono ideali per essere utilizzate anche nelle lunghe giornate in ufficio.

I mocassini con tacco sono apprezzati anche per la loro incredibile versatilità. Sono perfetti da utilizzare in diverse occasioni per abbinarli anche a stili differenti.

Per esempio, potrebbero anche abbinarsi perfettamente con questa giacca di tendenza autunno inverno 2021 che sta spopolando già da un po’.

Non ci sono limiti di età, dal momento che donano sia alle donne sopra i 30 che alle più giovani, esaltando la loro figura in ogni situazione.

Oltre agli stivali ecco le scarpe invernali ideali per essere sempre eleganti mantenendo i piedi caldi anche nelle giornate più fredde.

Questi mocassini con tacco essendo così comodi e allo stesso tempo eleganti potrebbero essere utilizzati anche in una giornata di shopping o una passeggiata in compagnia.

Inoltre, sono perfette anche per tutte quelle donne che non sono particolarmente alte, in quanto il tacco gli donerà slancio ed armonia.

Tutti stanno impazzendo per questa bellissima colorazione di capelli in voga negli anni ‘90