Con l’abbassamento delle temperature è inevitabile fare spazio nell’armadio ai capi più pesanti che possano tenerci caldi nelle giornate più fredde.

Non pensiamo solo al guardaroba ma anche alla scarpiera, infatti oltre agli stivali sono queste le scarpe invernali ideali per essere eleganti mantenendo anche i piedi caldi.

In questo periodo dell’anno è importante coprirci adeguatamente per scongiurare raffreddori ed influenze, che potrebbero costringerci a letto anche per diversi giorni.

Ricordiamoci che ci sono dei capi fondamentali a questo proposito e che potrebbero farci sentire a nostro agio in ogni occasione, in particolare questo che sta spopolando.

Non solo piumini è questo il capo invernale perfetto anche per nascondere qualche chilo di troppo

Tra i capi più apprezzati in questo periodo troviamo questa giacca ideale per questo autunno inverno 2021 che sta spopolando già da qualche mese.

Non tutti sanno, però, che tra le tendenze di questo inverno c’è il classico bomber che possiamo trovare scamosciato, in pelle e in diverse altre varianti.

Possiamo trovarli in tonalità classiche, come per esempio il nero, il blu oppure il bianco.

Chi ama invece i colori potrà trovarlo in diverse fantasie e con tonalità più estrose, l’importante è semplicemente sentirsi a proprio agio indossandolo.

Questa giacca è perfetta per ogni evento, abbinandosi perfettamente sia con capi casual da utilizzare sul lavoro che per le occasioni speciali.

Generalmente è un capo caratterizzato dalla presenza di un elastico in corrispondenza di polsi e vita, oltre che da una forma allargata ideale per proteggersi dal freddo.

In particolare, durante questo inverno potremo optare per una giacca bomber corta oppure per una più lunga e abbondante che molti già stanno acquistando.

È molto apprezzato perché si abbina perfettamente a diversi capi ed è adatto ad ogni fisico, che sia più snello o più formoso.

Non solo piumini è questo il capo invernale perfetto anche per nascondere qualche chilo di troppo, oltre ad essere molto apprezzato esteticamente.

Un alleato irrinunciabile per l’inverno

Come dicevamo, il bomber potrebbe essere un’ottima scelta perché è ideale per ogni corporatura.

Metterà in risalto spalle, braccia e fianchi dei più longilinei, pur riuscendo a nascondere i chiletti di troppo per chi li abbia accumulati su fianchi e pancia.

Sostanzialmente, riesce facilmente a rendere più armoniosa la figura di chiunque lo indossi.

Ovviamente prima di acquistarlo è sempre consigliabile provarlo, per capire se indossandolo ci sentiamo a nostro agio o meno.

