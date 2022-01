Se amiamo dilettarci ai fornelli, siamo consapevoli che alle volte bastano pochi ingredienti per rivoluzionare decisamente le nostre preparazioni. Nel periodo invernale, soprattutto, con la frutta e la verdura di stagione possiamo realizzare ricette sensazionali. Pertanto, con fantasia e creatività in cucina possiamo creare nuove ricette con i meravigliosi frutti che la natura ci mette a disposizione. Gli agrumi per esempio: colorati, dal sapore delicato e ricchi di vitamina C, sono gli ingredienti ideali da mixare nelle nostre preparazioni. Ovviamente non soltanto i più conosciuti limone, arancia e mandarino ma anche le deliziose clementine: un frutto dolce e delicato amato da grandi e piccini.

Amore per il tortino

Gli amanti del cremoso cuore caldo al cioccolato non possono non essersi cimentati almeno una volta nella preparazione del famoso tortino al cioccolato. Probabilmente, come dolce al cucchiaio, è tra quelli che maggiormente hanno stimolato le nostre papille gustative negli ultimi anni. Per non parlare della sua golosa versione al pistacchio e al cioccolato bianco. Un vero e proprio trionfo d’amore per il tortino. Tuttavia, in cucina, prendendo spunto da queste due ricette golose, possiamo andare oltre, alla ricerca di gusti nuovi e delicati. Difatti, con le dolci clementine possiamo sbizzarrire la nostra creatività realizzando dei deliziosi tortini. Andiamo, dunque, a vedere gli ingredienti e la preparazione per 4 persone:

6 clementine;

125 gr. di farina 00;

½ bustina di lievito in polvere per dolci;

3 uova;

200 gr. di zucchero;

2 cucchiai di succo d’arancia;

½ lime (non trattato);

80 gr. di burro;

100 gr. di pinoli.

Ricchi di vitamina C, colorati e facili da preparare questi dolci con clementine che faranno colpo su grandi e bambini

In una ciotola, cominciamo a spremere il succo di 2 clementine. Sbucciamo al vivo le restanti 4, dividiamo gli spicchi, eliminiamone la pellicina che li riveste e tagliamoli a dadini. In un tegame lasciamo caramellare 100 gr. di zucchero con un cucchiaio del succo di clementine fino a quando incomincerà a dorare. Imburriamo 4 stampini da muffin e versiamo lo zucchero caramellato e qualche pezzetto di clementine. Sciogliamo il burro a bagnomaria e lasciamolo raffreddare. In una ciotola montiamo le uova con lo zucchero rimasto, rendendole chiare e spumose. Incorporiamo il burro, la farina setacciata con il lievito, i pinoli, il succo d’arancia e i pezzettini di frutta rimasta. Con l’aiuto di una spatola amalgamiamo l’impasto girando con cura dall’alto verso il basso. Versiamo l’impasto nei 4 stampini caramellati e cuociamoli in forno caldo a 200°C per circa 30 minuti.

Decorazione finale

Sforniamo i nostri dolcetti, sistemiamoli direttamente sui piatti da dessert e versiamo sopra il succo rimasto delle clementine. Lasciamoli raffreddare qualche minuto in frigo prima di servirli in tavola. Decoriamoli alla fine con qualche strisciolina sottile di scorza di lime grattugiata.

