In tante ricette buone da mangiare tutto l’anno c’è un ingrediente particolare, il formaggio. Presso molti popoli si usa questo alimento anche in preparazioni di pasticceria. In particolare, però, la cheesecake è famosa in tutto il Mondo nelle due versioni, con o senza cottura. Per prepararla, oltre alla base con i biscotti, c’è bisogno del formaggio spalmabile. Quello che si usa di solito è cremoso e si può mangiare anche sul pane. Questo prodotto caseario ha un sapore leggermente salato e si trova in alcune ricette dolci.

Ingredienti sostitutivi

Per sostituire il formaggio spalmabile nella cheesecake si può scegliere qualcos’altro. Forse l’abbiamo finito oppure non lo gradiamo. In ogni caso, uno dei sostituti del formaggio spalmabile per fare una torta altrettanto buona è il mascarpone. È uno degli ingredienti del tiramisù, ma si utilizza per molti altri piatti.

Un’altra alternativa è la ricotta, meglio se fresca. Bisognerà però lasciarla scolare in frigo mettendola su un colapasta sopra a un piatto. Altrimenti basterà filtrarla con una garza o un colino. Molto valido anche lo yogurt greco per il sapore e la consistenza. Si può usare da solo o mescolato con il mascarpone e un po’ di panna.

Una ricetta per fare una cheesecake fredda

Per una cheesecake al cioccolato e menta abbiamo bisogno di:

200 g di biscotti secchi;

80 g di burro;

200 g di mascarpone;

100 g di yogurt greco;

100 g di panna da montare;

10 g di gelatina;

150 g di cioccolato fondente;

sciroppo alla menta;

100 g di zucchero a velo.

Sostituire il formaggio spalmabile nella cheesecake, senza cottura

Per eseguire la ricetta innanzitutto in un robot da cucina mettere i biscotti e triturarli. Scaldare il burro e unirlo ai biscotti. Azionare il robot per qualche secondo e poi spegnere. Sistemare sul fondo di una teglia con cerniera della carta forno e stendere l’impasto. Fare riposare la base in frigo per 30 minuti.

Ora facciamo ammorbidire la gelatina in una ciotola con acqua fredda. Dopo 10 minuti, strizzare e unirla a un po’ di panna tiepida. Mescolare adesso con le fruste il mascarpone, lo zucchero a velo e lo yogurt, unirvi poi la panna con la gelatina e l’altra panna rimasta.

Togliere la teglia dal frigorifero e distribuire la crema ottenuta sul fondo. Rimettere in frigo e poi riprenderla dopo 30 minuti.

Sciogliamo il cioccolato a bagnomaria con alcune gocce di latte e di sciroppo alla menta. Appena tiepido, versiamolo sulla nostra torta e riponiamola al freddo. Serviamo dopo almeno 4 ore. In questo modo potremo servire come dessert un dolce fresco e goloso per coccolare il palato.

