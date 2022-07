A colazione, a merenda o come semplice spuntino qualcosa di dolce fa sempre piacere. In inverno il palato si delizia con frittelle, biscotti, torte alle mele o farcite con creme anche al cioccolato. In estate spesso si preferiscono sorbetti, granite, gelati confezionati di varia forma e gusto e anche coni o coppe con gelati artigianali. C’è un tipo di dolce, però, da fare anche a casa, davvero particolare.

Per un fine pasto gradito e bello a vedersi, si potrebbe preparare in anticipo una torta allo yogurt fredda e senza l’uso di uova.

Per la base occorrono:

150 g di biscotti secchi;

80 g di burro.

Per il primo strato:

200 g di yogurt al caffè;

30 g di zucchero;

2 fogli di gelatina da 3 g;

2 cucchiai di caffè solubile;

150 g di panna liquida fresca.

Per il secondo strato:

200 g di yogurt al malto;

30 g di zucchero;

2 fogli di gelatina da 3 g;

150 g di panna liquida fresca.

Per il terzo strato:

200 g di yogurt naturale;

30 g di zucchero;

2 fogli di gelatina da 3 g;

150 g di panna liquida fresca.

Cacao in polvere per la copertura.

Fase preparatoria

Questa torta fredda richiede la preparazione in alcune fasi. Il risultato sarà bello a vedersi e buono a mangiarsi.

Iniziamo con la base. Bisogna procurarsi una teglia di 20 cm di diametro e alta 10 cm e foderarla con carta forno. Rivestire bene il fondo e i bordi. Ora sciogliere il burro in un pentolino e unirlo ai biscotti frullati. Amalgamare e sistemare l’impasto sul fondo dello stampo, compattare e mettere in frigorifero. Lasciare raffreddare per 30 minuti.

Una torta allo yogurt fredda senza uova ma con biscotti e al profumo di caffè

Ora è necessario procedere con il primo strato. Ammollare la gelatina in acqua fredda per 10 minuti e poi scioglierla in un pentolino con un cucchiaio di latte a fuoco basso. Spegnere e mettere da parte.

Adesso montare la panna liquida fresca e aggiungervi lo yogurt al caffè, il caffè solubile e lo zucchero. Infine, unirvi la gelatina sciolta e mescolare. Tirare fuori la teglia e versare il composto e livellarlo. Mettere poi lo stampo nel freezer per 3 ore. Lo stesso procedimento si dovrà ripetere con lo yogurt al malto e poi con quello naturale.

Alla fine del terzo procedimento, dopo 3 ore in freezer, la torta fredda ai 3 yogurt si dovrà tirare fuori almeno 30 minuti prima di servirla. A quel punto spolverare sopra un po’ di cacao e, se si vuole, si potrà guarnire con qualche chicco di caffè. Questa è una delle tante ricette dolci adatte per la stagione estiva.

