Qualcosa di dolce ha sempre deliziato i palati e la vista di uomini di molte epoche. Dal semplice miele alla torta più elaborata al Mondo, fatta da maestri pasticceri, è sempre delizioso concludere un pasto in questo modo.

In ogni stagione possiamo comprare o preparare a casa tante prelibatezze. In inverno uno dei protagonisti è il cioccolato, infatti snack, torte o semplici barrette sono golosi e piacciono a tutti.

C’è il semplice cioccolato al latte, il fondente, quello arricchito con nocciole, mandorle e altra frutta secca, insomma in ogni forma e gusto non manca nella lista della spesa.

Nella stagione fredda spesso si prepara anche la torta di mele, per non parlare dei dolci tipici natalizi. Accanto a panettone e pandoro ci sono tante golosità regionali da comprare o fare a casa.

Appena le temperature si alzano si preferiscono pranzi leggeri. Dalla primavera in poi anche gli snack cambiano e ne troviamo di tanti tipi nel banco frigo dei supermercati. Assoluti protagonisti dell’estate, poi, sono granite, sorbetti e gelati.

Una fresca ricetta

Per rinfrescarci beviamo bibite, tè e mangiamo molta frutta. In qualche occasione possiamo dilettarci nel preparare frullati e anche gelati a casa. Per stupire gli amici, però, c’è un dolce molto invitante da tenere in considerazione.

Per prepararlo avremo bisogno di pochi ingredienti freschi e di stagione. Il punto forte sarà la presentazione.

Ecco cosa occorre:

a) 1 anguria media;

b) 500 ml di panna da montare fredda;

c) 2 cucchiai di zucchero a velo;

d) 2 cucchiai di cocco rapè;

e) 100 g di mandorle;

f) 50 g di noci;

g) 1 cestino di fragole;

h) una manciata di mirtilli;

i) qualche kiwi.

Una ricetta per fare una torta fredda veloce e facile con panna e tanta frutta di stagione

Ecco come procedere. Tagliare a metà l’anguria e togliere la calotta da una delle due. Sistemare l’anguria su un vassoio e togliere tutta la buccia intorno. Ottenuto una specie di cilindro, montare la panna fredda con lo zucchero a velo. Dopo averla fatta riposare in frigo qualche minuto, spalmarla su tutta la superficie. Adesso tritare in modo grossolano la frutta secca. Prendiamo i pezzettini e distribuiamoli sulla panna, intorno e sopra l’anguria.

Sbucciamo i kiwi e tagliamoli a fettine. Laviamo il resto della frutta. Ora possiamo decorare la torta di anguria con fragole, mirtilli e kiwi seguendo la nostra fantasia. Mettiamo il dolce in frigorifero e poi serviamolo con una spolverata di cocco grattugiato.

Questa è una ricetta per fare una torta fredda, per stupire i nostri ospiti d’estate utilizzando l’anguria. Con la parte avanzata potremmo preparare un buon gelato.

