La galanga (Alpinia galanga) di origine orientale, fa parte della famiglia delle Zingiberaceae. Si sviluppa da un rizoma con foglie dalle grosse dimensioni e frutti rossi. La varietà minore raggiunge può essere alta un metro e produce piccoli fiori striati di colore rosso, mentre la varietà maggiore supera il metro d’altezza d’altezza.

La galanga cresce facilmente, non necessità di grandi cure, ha solo bisogno di terreno sempre umido e ben drenato. Inoltre è possibile coltivarla anche in vaso, purchè lo spazio consenta la crescita di nuovi germogli, che daranno origine a nuove piante. La galanga era conosciuta già nell’Antico Egitto e in seguito venne introdotta in Europa nel medioevo.

Proprietà benefiche

Come si usa la galanga in cucina? La galanga è spesso paragonata allo zenzero, in quanto entrambe facilitano le funzioni digestive, contrastando nausea e dolori addominali. Funziona anche da lassativo e favorisce la regolarità intestinale. Tra le proprietà benefiche di questa pianta c’è quella antibatterica, utile nel trattare infezioni causate da funghi. Inoltre allevia i dolori articolari e muscolari. E’ usata nella medicina orientale come rimedio per il catarro e altri problemi respiratori, mentre i frutti sono impiegati nella medicina tradizionale cinese.

Come si usa la galanga in cucina

In gastronomia è utilizzata come spezia per insaporire le pietanze, in particolare nella cucina tailandese ed indonesiana. La galanda in cucina si usa in piccole quantità per insaporire le pietanze, questa spezia ha un gusto pungente e allo stesso tempo dolce. In cucina viene impiegato in modi diversi: sbucciato, affettato, schiacciato. Con la radice fresca di galanga si possono preparare ottime tisane, ma anche con la pianta essiccata. E’ uno degli ingredienti base delle zuppe thailandesi tom yam e tom kha kai. Nel medioevo la galanga era utile per la preparazione dell’Ippocrasso, un vino liquoroso molto speziato.

Dove trovare la galanga

Nei negozi alimentari etnici ed asiatici sarà facile trovarlo, altrimenti la soluzione è cercarla on line su siti specializzati nella vendita di prodotti etnici. E’ più facile reperire la galanga secca o in polvere.

