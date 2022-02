Quando scegliamo la meta per un viaggio, breve o lungo che sia, valutiamo diversi fattori come, ad esempio, il tempo che abbiamo a disposizione. L’Italia è un Paese disseminato di borghi incantevoli da Nord a Sud, perfetti da visitare in un paio di giorni.

Dopodiché, prendiamo in considerazione il budget. Probabilmente questo è il fattore che ci limita più di tutti. Fortunatamente, marzo è un momento perfetto per viaggiare perché la primavera ci regala giornate miti e gradevoli. Inoltre, i prezzi sono piuttosto contenuti rispetto a quelli che troviamo nell’alta stagione e quindi possiamo viaggiare senza spendere una fortuna.

Oggi vogliamo restare in Italia parlando di un piccolo borgo che si trova nel Sud, in cui possiamo contemplare la natura incontaminata che lo circonda.

In Basilicata, tra natura e cultura

A pochissimi chilometri dalle spiagge di Policoro, tra il Monte Coppolo e il fiume Sinni, sorge Valsinni. Questo piccolo borgo medievale si trova nel territorio del Parco del Pollino ed è un luogo davvero ricco di storia e leggende. Molto probabilmente questo luogo corrisponde all’antica città di Lagaria della Magna Grecia, fondata dal costruttore del cavallo di Troia.

Sulla cima del Monte Coppolo possiamo ancora vedere ciò che resta di un’acropoli risalente al IV secolo a.C e anche di una città fortificata.

Sospeso tra mari e monti, è questo il romantico borgo medievale da visitare per ammirare un panorama incredibile e mangiare bene

Arroccato su uno sperone di roccia, questo borgo possiede un bellissimo castello medievale dall’atmosfera suggestiva e quasi magica. Proprio da qui si gode di una vista mozzafiato sul fiume Sinni e sulla natura rigogliosa circostante.

Il Castello baronale dei Morra risale all’epoca longobarda e la sua storia è legata alla figura della poetessa Isabella, figlia del feudatario del luogo. La donna, innamorata di un barone spagnolo dal nome Diego Sandoval, fu barbaramente uccisa dai fratelli che erano contrari all’amore dei due giovani.

Un altro luogo d’interesse è la Chiesa Madre di Santa Maria Assunta, all’interno della quale potremo ammirare bellissimi affreschi ed un crocefisso cinquecentesco.

Cosa mangiare

Sospeso tra mari e monti, Valsinni è un luogo in cui si respira l’aria della tradizione lucana ma anche quella della vicinissima Calabria. Rientrando nel territorio IGP, qui si produce il celebre peperone di Senise. Questo, una volta essiccato, diventa il peperone crusco che è conosciuto in tutto il Mondo.

Tra i formaggi da provare una volta giunti a Valsinni ci sono la cacioricotta e il pecorino, mentre tra i salumi tipici abbiamo la soppressata.

Se vogliamo immergerci nella tradizione mangiando un piatto tipico imperdibile, proviamo i fusilli al ferretto con cacioricotta e peperoni cruschi.

