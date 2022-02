A pochi giorni dall’inizio di marzo, le giornate che diventano più lunghe e soleggiate ci fanno venire voglia di uscire di casa.

Con l’avvicinarsi della fine dell’inverno, iniziamo a pensare ai viaggi o anche soltanto ad un breve weekend fuori porta.

In Italia i luoghi pieni di bellezza sono numerosi e scegliere è davvero difficile. Spesso però la scelta della meta perfetta è condizionata dal budget e dal tempo che abbiamo a disposizione.

Pertanto, oggi vogliamo consigliare un itinerario perfetto per un weekend a marzo nel Bel Paese e che ci permetterà di spendere poco.

L’isola verde della Toscana

Molti la definiscono così. La Garfagnana è una meta meno turistica rispetto ad altre che si trovano in Toscana. Anche per questo motivo potremmo spendere meno e non trovarci in mezzo a orde di turisti. Nel nord della Regione si trova una terra ricca di bellezze naturali e artistiche. Qui potremo ammirare le meraviglie della campagna toscana e la bellezza delle sue dolci colline.

Per chi ama immergersi nella natura e fare escursioni, la Garfagnana è il posto perfetto. Consigliamo il Parco dell’Orecchiella, un’enorme area protetta istituita nel 1980. Qui potremo percorrere sentieri godendo di una vista meravigliosa.

La Garfagnana non è solo nota per i suoi paesaggi, ma anche per borghi dalla rara bellezza. Uno su tutti, ad esempio, è Castelnuovo di Garfagnana, conosciuto ovunque per la Rocca Ariostesca. Questo edificio domina il centro storico ed è famoso per aver ospitato il poeta Ludovico Ariosto.

Infine, non possiamo perderci Barga, una località insignita di diversi riconoscimenti come l’inserimento tra i borghi più belli d’Italia e il riconoscimento di Città Slow. Meritano una visita casa Pascoli, che ancora conserva gli arredi risalenti alla morte del poeta e il Teatro dei Differenti.

Ecco dove andare in Italia a marzo tra mare e collina per vedere panorami da sogno senza spendere una fortuna

Se invece siamo alla ricerca della brezza del mare di marzo, spostiamoci sulla costa livornese. La Costa degli Etruschi prende il nome dalle necropoli etrusche presenti nel territorio.

Qui troveremo spiagge sabbiose e bianche come quella di Vada, oppure dorate tipiche del Golfo di Baratti. Scegliere questo luogo ci permetterà di staccare dalla routine quotidiana e perderci nella natura incontaminata. Alle nostre spalle, a fare da contorno, troveremo le verdi colline e il paesaggio tipico della macchia mediterranea.

Perché si risparmia

Ecco dove andare in Italia a marzo se vogliamo risparmiare senza rinunciare alla bellezza. La Garfagnana e la Costa degli Etruschi ci regaleranno paesaggi incantevoli senza spendere molto. Questo perché il mese di marzo non rientra ancora nell’alta stagione. Inoltre, a differenza della Versilia e di città d’arte come Firenze, queste zone sono lontane dal turismo di massa.

Potremmo trovare hotel a partire da 60 euro a notte e godere così di un soggiorno magnifico nella nostra incantevole penisola.

