D’estate le gite fuori porta sono una piacevole abitudine che ci permettono di staccare la spina scoprendo posti sempre nuovi. La Redazione oggi vuole fare conoscere ai suoi Lettori un luogo davvero particolare e bellissimo nel quale trascorrere una giornata diversa dal normale. Dunque, se siamo amanti della natura e degli animali, rechiamoci ad Acerenza.

In questa incantevole località del sud Italia possiamo ammirare un adorabile animale rarissimo

Se stiamo cercando una meta adatta a tutta la famiglia senza allontanarci dal nostro Paese, questo è il luogo perfetto per noi. In Basilicata, in provincia di Potenza si trova una località chiamata Acerenza.

Questo luogo dista circa 70 km da Matera e per raggiungerlo percorreremo strade immerse nel verde e nella natura. Ad Acerenza si trova un bellissimo lago artificiale creato nel 1984 dalla costruzione di una diga.

Questo lago è meta di numerose gite in famiglia perché possiede una straordinaria particolarità. Infatti, in questa incantevole località del sud Italia possiamo ammirare un adorabile animale rarissimo: stiamo parlando dell’alpaca.

Allevamento di alpaca

Se ci rechiamo al Lago di Acerenza potremo ammirare da vicino questi animali buffi e bellissimi. Se prenotiamo una visita guidata, potremo fare un percorso accompagnato da una guida del posto.

Possiamo passeggiare insieme agli alpaca, accarezzarli e partecipare ad un laboratorio didattico. È possibile anche sostare per il pranzo nell’area pic-nic attrezzata dell’allevamento.

In alternativa, possiamo pranzare ad Acerenza e visitare il suo borgo. Nel 2018, Acerenza è entrata a fare parte dei borghi più belli d’Italia per via delle sue bellezze medievali.

Merita assolutamente una visita la sua cattedrale caratterizzata da grande bellezza e mistero. Risalente all’XI secolo è stata realizzata in stile romanico con alcuni dettagli gotici. La cattedrale è suddivisa in tre navate e possiamo ammirare al suo interno delle stupende tavole del XVI secolo.

La cripta invece è ricca di affreschi di Giovanni Todisco. È credenza popolare che proprio nella cripta di questa monumentale Cattedrale sia custodito il Sacro Graal.

