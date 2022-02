Stiamo andando velocemente incontro alla primavera e le belle giornate iniziano a vedersi. Il sole ci influenza positivamente e ci viene più voglia di uscire e vivere all’aperto.

Oltre al clima, bisogna considerare i movimenti astrali e le congiunzioni dei pianeti, che porteranno molta fortuna soprattutto ad alcuni segni. Basti pensare che, tra marzo e aprile, scenderà oro dai rubinetti soprattutto per Gemelli, Leone e Bilancia.

Al contrario, invece, in questo periodo ci sarà anche chi vivrà un periodo non del tutto positivo.

I problemi, fortunatamente, saranno solo di natura lavorativa ed economica e purtroppo anche l’amore rischierà di tentennare. Stiamo descrivendo la situazione soprattutto di 2 segni, che dovranno muoversi con i piedi di piombo nei prossimi giorni.

Gli altri sono al top, ma questo segno cala

Mentre quasi la totalità dei segni zodiacali sta vivendo un periodo fiorente e, tutto sommato, sereno, il Cancro si troverà davanti qualche ostacolo.

Il granchio ritrarrà le chele, esattamente come i nati sotto questo segno. Purtroppo, il carattere calmo e prudente tipico del Cancro, in questo periodo, non servirà a molto, anzi potrebbe complicare le cose.

Il cammino di questo segno sarà costellato da una serie di ingiustizie e usurpazioni, che non saranno affrontate nel modo giusto. Quando la situazione si farà difficile, invece, sarebbe giusto agire e imparare a usare le “chele” per far valere la propria persona, anche con il proprio partner.

L’equinozio di primavera del 21 marzo potrebbe portare grossi guai a questi segni zodiacali che devono ritrovare l’ottimismo perduto

Continua, invece, il periodo negativo per un altro segno dello zodiaco già interessato da alcuni problemi: lo Scorpione.

Il periodo nero iniziato a febbraio per lo Scorpione e per quest’altro sfortunato segno continuerà per tutto il mese di marzo e potrebbe sfociare anche in aprile.

Nonostante l’aria primaverile e la ventata di ottimismo che caratterizzerà i prossimi mesi, questo segno vivrà delle giornate un po’ sottotono.

Arriveranno alcune spese non preventivate che graveranno sul bilancio familiare e sarà necessario fare qualche rinuncia. Bisognerà tirare la cinghia e stare attenti a come si spenderanno i soldi, anche a causa di alcuni problemi sul lavoro. Nulla di irreparabile, ma dovremo fare solo spese oculate per mettere in salvo i nostri soldi.

L’equinozio di primavera del 21 marzo sarà una sorta di spartiacque soprattutto sul piano professionale, perché ci arriveranno notizie importanti.

Il nostro impegno dovrà essere ancora più grande per dimostrare ai nostri responsabili e ai clienti quanto valiamo.