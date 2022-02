Viaggiare ci permette di staccare dalla quotidianità e di scoprire luoghi davvero unici. Che sia da soli o in compagnia di famiglia e amici, viaggiare è una delle attività più belle che si possano fare.

Marzo si sta avvicinando e il mese della primavera ci fa pensare a luoghi stupendi in cui poter trascorrere anche solo un weekend.

Proprio per questo motivo, oggi vogliamo proporre 3 borghi incantevoli che si trovano nel nord Italia. La cornice in cui sono inseriti è davvero da sogno perché si affacciano sul blu di un lago meraviglioso.

Sul lago più grande d’Italia

Scegliere il lago come destinazione per un viaggio ci permette di ammirare il blu delle sue acque profonde e di immergerci nella natura. L’atmosfera lacustre è molto rilassante e chi ama la pace e il silenzio dovrebbe scegliere questa meta.

Ogni lago italiano è circondato da borghi dalla bellezza autentica. Infatti, oggi vogliamo parlare di 3 borghi situati sulle rive del Garda.

Questo itinerario è perfetto per chi ha a disposizione soltanto un paio di giorni e vuole ammirare acque limpide e una natura lussureggiante.

Si affacciano su uno dei laghi più belli d’Italia questi 3 borghi meravigliosi ideali da visitare in soli 2 giorni

Il primo tra questi è una piccola frazione del comune di Laglio. Il borgo di Soldino è diventato sempre più noto dopo che il celebre attore George Clooney ha comprato casa nel comune.

Proprio alle spalle della villa dell’attore sorge questa piccola perla fatta di viuzze e strade davvero pittoresche. Da qui possiamo godere di scorci da cartolina sul lago e gli amanti della fotografia potrebbero trascorrere ore intere ad immortalare il paesaggio.

Soldino è una delle 5 storiche frazioni del comune di Laglio. Tra le vie del borgo potremo ammirare piccole botteghe e negozi tipici capaci di catapultarci in un’altra epoca.

Borgo di Pognana

Sulla riva orientale del lago sorge questo borgo meno noto rispetto agli altri, ma dalla bellezza indescrivibile. Questa località è nota per le sue chiese ed in particolare per la vista davvero mozzafiato di cui si può godere.

Passeggiando per le vie del borgo, non è raro trovare affreschi su alcune case, romantici balconcini in ferro battuto e portali splendidi.

Le abitazioni collegate tra loro da archi rendono Pognana un posto davvero caratteristico ed imperdibile una volta giunti al lago.

Borgo Corenno Plinio

Tra i borghi che si affacciano su uno dei laghi più belli c’è Corenno Plinio. Appena 16 abitanti in questo piccolo gioiello del lago che si trova tra i comuni di Dervio e Dorio. Questo è un borgo di origine medievale, ma il suo nome si deve al console romano Caio Plinio che nacque proprio qui.

Anche definito “il borgo dei mille gradini”, questo luogo ci regala paesaggi davvero incantevoli. Se percorriamo la scalinata intagliata nella roccia, potremo raggiungere il castello medievale simbolo del borgo. La vista mozzafiato ripagherà la fatica del percorso.

Per fare un tuffo nel passato sarà sufficiente percorrere le vie strette del borgo che si aprono su case e ville decorate da fiori ed antichi portoni.

