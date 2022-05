Sorprese a non finire e soddisfazioni fuori dal comune saranno all’ordine del giorno per questi segni baciati dalla fortuna

Quando si parla della dea bendata non ci sono mai sicurezze anzi, spesso e volentieri, può cambiare tutto in un attimo. Sia che si parli di buone notizie o che si parli di cattive notizie, ci si deve sempre ricordare che la ruota della fortuna gira e non dovremmo mai abbandonare la speranza. Infatti, una settimana può andare tutto storto e, subito dopo, potrebbe invece arrivare una gran botta di fortuna.

Bilancia e Sagittario sommersi dalla fortuna

È proprio questo il caso per i nati sotto il segno della bilancia che vengono proprio da un periodo davvero sfortunato. Inizia infatti un periodo di ripresa e di ricarica necessaria rispetto a quello precedente. Ampi orizzonti mentali e concentrazione saranno le armi più importanti e le risorse che sapranno dare più soddisfazione. Coltiviamo l’aspetto della comunicazione perché ci permetterà di salvaguardare e potenziare i rapporti personali, familiari e affettivi in generale. Sono questi i punti saldi che sono stati di grande aiuto durante il precedente periodo di difficoltà e vanno quindi potenziati. Nel lavoro vedremo iniziare un periodo florido e nel quale sicurezza di sé e determinazione apriranno davvero tante porte. Niente paura di iniziare una nuova avventura, perché fortuna e successo sono proprio a portata di mano.

Tante novità anche per gli appartenenti al segno del Sagittario che inizia questo periodo con una grande sicurezza di sé. Certo, qualche piccolo dubbio e nervosismo rimangono nell’aria, ma sta per cambiare tutto e già lo si inizia ad intuire. In questi giorni bisognerà prendere decisioni coraggiose e affrontarne le conseguenze con gioia e passione. Dal punto di vista sentimentale, finalmente iniziano a ripagare tutte quelle attenzioni destinate ad una persona davvero importante. È quindi il momento di lasciarsi andare e non dare freno ai propri sentimenti, magari anche di fare qualche proposta azzardata.

Sorprese a non finire e soddisfazioni fuori dal comune saranno all’ordine del giorno per questi segni baciati dalla fortuna

Cambiano invece le carte in tavola per i nati in Capricorno. Se l’anno sembrava ormai perso e di fortuna non se ne vedeva nemmeno l’ombra, le prospettive sono allora cambiate. Si aprono possibilità che prima non sembravano alla propria portata e di conseguenza anche una calma e una sicurezza nuove. Bisognerà seguire il proprio intuito, investire su se stessi e sui propri sogni perché saranno l’unica via per un futuro roseo. Dipenderà tutto da come saranno affrontate certe scelte importanti. Lasciamo da parte insicurezze e dubbi perché sorprese a non finire e soddisfazioni non indifferenti sono in attesa appena dietro l’angolo.

