Il 30 maggio sarà una data molto importante per gli appassionati di oroscopo. Infatti, essa segnerà l’inizio di un nuovo ciclo lunare conosciuto come novilunio, o Luna nuova. In questa fase, il nostro satellite, trovandosi tra la Terra e il Sole, sarà completamente invisibile nella volta celeste.

Questo evento astronomico ha, fin dai tempi più antichi, una valenza simbolica molto potente. Infatti la Luna nuova, in molte culture, simboleggia la rinascita o l’arrivo di una seconda possibilità. Quindi bisognerebbe approfittare di questo periodo, poiché favorirà l’inizio di nuovi progetti e di nuove avventure.

La Luna nuova di maggio, che di fatto aprirà le porte al mese di giugno, sarà in Gemelli, un segno che fa della comunicazione la sua virtù più importante. Questo meraviglioso scenario permetterà a quasi tutti i segni zodiacali dell’oroscopo di essere più socievoli, aperti e curiosi.

Giugno inizierà col botto per questi 3 segni zodiacali che riceveranno ricchezze, fortuna e buona salute grazie alla Luna nuova

Questa Luna nuova, tuttavia, sarà molto più influente ed efficace delle precedenti. Infatti, essa si troverà ben collegata a Marte e Giove, due pianeti che infonderanno ulteriore fiducia, coraggio e fortuna in molti segni zodiacali.

Tra questi, quello che ne trarrà più vantaggi sarà il segno del Leone. Nonostante l’opposizione di Saturno, il quadro celeste sarà molto favorevole fin dai primi giorni del mese, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Per commercianti e liberi professionisti, ad esempio, potrebbero arrivare maggiori guadagni dovuti alla ripresa economica. Nel caso dei lavoratori dipendenti, invece, una migliore comunicazione permetterà di consolidare il rapporto con colleghi e collaboratori.

Oltre al Leone, giugno sarà un mese veramente ricco e appagante anche per l’Ariete. Continua, quindi, il periodo d’oro di questo segno zodiacale che raggiungerà vette altissime sia a livello economico che sentimentale. Sul primo punto, ad esempio, l’oroscopo parla chiaro. Grazie alla potenza di Marte e Giove e con la protezione delle stelle, infatti, potrebbero arrivare grandi soddisfazioni sul lavoro e importanti vincite nel gioco. Dal punto di vista sentimentale, invece, giugno sarà ufficialmente il mese dell’amore per l’Ariete. Le coppie stabili, infatti, rivivranno una sorta di seconda luna di miele, caratterizzata da armonia e complicità.

Il terzo segno fortunato

Infine, giugno inizierà col botto anche per i nati sotto il segno dei Gemelli. Con la Luna favorevole e l’ingresso del Sole, infatti, questo segno vivrà un mese ricco di gioie e soddisfazioni, in ogni ambito della vita. Nel corso delle prossime settimane, quindi, si assisterà ad un netto miglioramento delle condizioni psicofisiche. Con un cielo così potente, e con l’influenza di Giove, Mercurio, Venere e Marte, fioccheranno occasioni soprattutto per i single. Infatti, in questo periodo bisognerà concentrarsi sulle nuove amicizie e lasciar perdere vecchi ritorni di fiamma. Infine, sarà un periodo altrettanto favorevole anche per i giovani disoccupati, che finalmente avranno l’opportunità di “farsi le ossa”.

Lettura consigliata

Non solo Pesci e Cancro, ecco il segno zodiacale che nel 2022 otterrà grandissimi successi personali