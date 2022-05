Certe volte il destino pazzerello ci dedica anche qualche colpo sotto la cintura: nonostante ben poco si possa fare contro un periodo di cattiva sorte, alcune contromisure potrebbero aiutare nei momenti più difficili. È proprio questa la situazione per due segni dello zodiaco che vedono schiudersi di fronte a loro un periodo pesante e difficoltoso: un tunnel buio con però una luce che si intravede verso la fine.

Un periodo di estrema difficoltà per la Bilancia

In controtendenza con le settimane passate, inizia un periodo di difficoltà e delusioni per gli appartenenti al segno della Bilancia. Per loro comincia una settimana di profondo mutamento, che non per forza avverrà in modo calmo e tranquillo. Alcune dinamiche personali, che già da tempo si stavano destabilizzando, cominceranno a mostrare i primi segni di rottura. Si dovrà subito correre ai ripari utilizzando la razionalità e le proprie migliori doti comunicative. È proprio in questo momento di difficoltà che si vedrà per bene di che pasta si è fatti: le incertezze emotive e personali porteranno a galla alcuni tratti sopiti della propria personalità. Potrà sembrare di non essere pronti e preparati agli avvenimenti che si andranno ad affrontare in futuro, ma non tutto è perduto.

Si dovrà lasciar perdere l’orgoglio e affrontare con estrema freddezza alcune situazioni molto delicate, sia al lavoro che nella vita privata. Questo è il giusto periodo per evitare gli eccessi e ridurre il più possibile le spese non necessarie. Bisognerà sfruttare la fortuna delle settimane precedenti e affrontare il futuro consapevoli che ne si uscirà con qualche livido. Tutto sommato, la settimana entrante non promette bene, ma questo periodo di sfortuna non potrà durare per sempre.

Delusioni e sfortuna a non finire sono in arrivo per questi due segni che dovranno correre al riparo

Allo stesso modo, anche i nati sotto il segno dei Pesci non si trovano di certo in una buona posizione. Forse proprio per colpa del loro non essere tra i più onesti, ma il futuro che li aspetta non promette nulla di buono. Saranno proprio tante le discussioni e le liti, soprattutto con le persone più care. Alcune amicizie finiranno in modo rovinoso, mentre alcuni vecchi rancori torneranno a bruciare con forza senza che si possa fare niente per mitigare. L’unica opzione a disposizione sarà solo quella di fare penitenza e affrontare questo periodo come un momento di catarsi. Sarà meglio lasciar andare tutta la negatività accumulata nel tempo e prepararsi a ricominciare partendo da zero. Tutto questo perché delusioni e sfortuna a non finire aspettano in agguato, ma il futuro è fatto anche di rinascita.

