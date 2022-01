Finisce la prima settimana dell’anno nuovo e già ci sembra di essere perseguitati dalla sfortuna. Purtroppo per noi, questa potrebbe non essere soltanto una sensazione, ma un preludio di ciò che andrà avanti per tutto il 2022.

Ecco che secondo l’oroscopo dovremo prepararci psicologicamente e armarci di tanta pazienza, che sarà la nostra migliore arma per tutto l’anno. Facciamo allora tutti attenzione al 2022 perché porterà solo sfortuna a questi 3 segni zodiacali.

Un anno difficile per il Capricorno

Il primo segno zodiacale, che quest’anno non se la passerà proprio bene, è il Capricorno. Nonostante i nati sotto questo segno siano persone molto laboriose, precise e professionali, quest’anno sembrerà che niente vada nel verso giusto. Grande difficoltà e sfide ci aspettano già a partire da gennaio, sia a livello economico che in campo sentimentale: per quanto riguarda il primo, alcune spese inaspettate ci attendono in agguato dietro ogni angolo; per il secondo, invece, frequenti tensioni con il proprio partner non aiuteranno la situazione.

La nostra saggezza e pazienza sapranno, però, aiutarci a superare qualunque ostacolo. Ricordiamoci sempre di affrontare le difficoltà a mente fredda e di prenderci del tempo per pensare ogniqualvolta dobbiamo fare una scelta importante.

Facciamo tutti attenzione al 2022 perché porterà solo sfortuna a questi 3 segni zodiacali

Un altro segno, che purtroppo potrebbe vivere alcune difficoltà nel 2002, è lo Scorpione. Essere uno dei segni più riservati e intelligenti dello zodiaco non aiuterà durante questi mesi. Questo, infatti, sarà un anno marcato dall’autocritica che spesso e volentieri diventerà l’ostacolo principale, che ci impedirà di raggiungere i nostri obiettivi. Continuare a rimuginare e ponderare su ogni piccola cosa ci trasformerà nel nostro peggior nemico. Dal punto di vista amoroso la strada non sarà affatto semplice, le stelle consigliano di mantenere la calma e la fiducia anche nelle situazioni di maggiore difficoltà.

Per finire, anche un segno come il Cancro si dovrà aspettare diverse difficoltà già a partire dai primi mesi dell’anno nuovo. Il 2022 metterà alla prova i rapporti con chi ci circonda, soprattutto per quanto riguarda gli affetti stretti in famiglia. Tristezza e comportamenti autodistruttivi potrebbero degenerare in alcuni periodi di grande ansia. L’unica soluzione sarà cercare di mantenere una mente razionale e sfruttare al massimo quei momenti di relax che potrebbero poi aiutarci anche nella peggiore delle situazioni.

Approfondimento

Tantissimi soldi e felicità attendono questi 4 segni che saranno i più fortunati del 2022