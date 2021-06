Sono davvero straordinari i benefici che si potrebbero ottenere abbandonando la cattiva abitudine di infilarsi in ascensore e scegliere la via più comoda. I vantaggi aumenterebbero ulteriormente soprattutto se si salgono i gradini a due a due o si portano dei pesi. In tal modo si rende ancora più intenso l’esercizio fisico, si rassodano i glutei, si allenano i muscoli della gambe e si assottiglia il girovita. Pertanto è sufficiente salire a piedi in ufficio, a casa, nei centri commerciali per assicurasi quotidianamente un dispendio energetico assai rilevante. Sorprenderà sapere quante calorie si bruciano a salire le scale rispetto alla camminata e quante rampe al giorno bastano per abbassare colesterolo e pressione alta.

Con ciò non si intende scoraggiare il Lettore dalla pratica quotidiana della camminata all’aperto o sminuirne i benefici. Del resto “È incredibile in quanto tempo si può abbassare il colesterolo cattivo e quanto bisogna camminare per far diminuire i valori senza farmaci”. Più semplicemente si consiglia di aggiungere la sana consuetudine di arrampicarsi sui gradini e lasciare l’ascensore a chi ha problemi alle ginocchia.

Sorprenderà sapere quante calorie si bruciano a salire le scale rispetto alla camminata e quante rampe al giorno bastano per abbassare colesterolo e pressione alta

Uno studio della Harvard Medical School dimostra che anche chi sale le scale a ritmo lento riesce a dimagrire e migliorare lo stato di salute. In particolare, salire a piedi assicura un consumo di calorie 2 o 4 volte superiore alla camminata che si pratica su terreni privi di salite. I nostri consulenti hanno già indicato “Quante calorie si bruciano in 3o minuti di camminata e quante dopo 6 km?”

Dai risultati della ricerca si deduce che chi sale a piedi consuma 8/11 calorie al minuto e potrebbe perdere peso salendo 10 rampe al giorno. Ciò comporterebbe un dispendio energetico 4 volte più alto rispetto allo stare seduto. Inoltre anche soli 10 minuti di scale al giorno potrebbero ridurre il peso corporeo da 1 a 3 kg mentre il calo ponderale sarebbe ancor più rapido in presenza di uno sforzo più intenso. Si potrebbe infatti scegliere un allenamento intenso che preveda di salire più volte 3 piani senza pause oppure di arrampicarsi sui gradoni degli stadi.

Approfondimento

Ecco secondo gli esperti le scarpe più comode da comprare con pochi soldi per camminare ogni giorno 1 ora e combattere il mal di schiena (Ricordiamo di leggere attentamente le avvertenze riguardo al presente articolo, consultabili qui»)