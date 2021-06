Non tutti possono concedersi il lusso di un soggiorno costoso in luoghi tropicali distanti dal traffico che offrono acque cristalline. Ma con buona sorte della famiglie italiane con un reddito medio non occorre essere ricchi per vivere un’esperienza unica in una terra baciata dal sole e dal mare. Del resto “È incredibile quanto costa una vacanza di una settimana alle Maldive del Salento e quanto poco di spende per mangiare in Puglia”. E i nostri consulenti suggeriscono di visitare l’altra costa della Regione per godere non solo delle spiagge ma anche del centro storico di Ostuni.

Infatti bastano pochi soldi per una straordinaria vacanza nella famosissima città bianca vicino al mare spendendo meno di 500 euro a settimana anche ad agosto. Il primo suggerimento utile consiste proprio nella scelta di soluzioni di soggiorno più economiche che consentono ampia autonomia nella gestione dei pasti. Ci si assicura un importante risparmio prendendo in affitto un piccolo appartamento, una villetta in periferia o in campagna o anche scegliendo un b&b. Inoltre avendo a disposizione la cucina è possibile provvedere alla colazione o ai pasti principali senza dover ricorrere ai piatti pronti di ristoranti e pizzerie.

Chi sceglie di soggiornare ad Ostuni può visitare la parte storica della città bianca e la cattedrale che spesso compare negli spot pubblicitari. Inoltre ha modo di raggiungere a soli 6 km di distanza suggestive spiagge che anche per il 2021 possono vantare la Bandiera Blu.

Ciò significa che anche quest’anno spiagge, mare e servizi turistici rispondono agli standard FEE di pulizia delle acque e di gestione sostenibile delle risorse. I prezzi degli alloggi partono da 25/30 euro a notte a persona per arrivare in alcuni casi ad un massimo di 60 euro nelle settimane di agosto. In base al periodo di ferie si possono di molto abbattere i prezzi anche scegliendo di dormire nei trulli, tipiche costruzioni in pietra. Si tratta di piccole stanze provviste di molti confort in cui dormire al fresco e fare colazione tra suoni e odori caratteristici delle campagne pugliesi.

