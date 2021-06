L’Italia è il paese più bello del mondo inutile girarci intorno. Mare e città d’arte, cucina e ospitalità, montagne e laghi e chi più ne ha e più ne metta. Sarà perché lo viviamo quotidianamente coi suoi pregi e i suoi difetti ma spesso andiamo a cercare delle mete estere che valgono la metà delle nostre. Per carità ci sono altri luoghi meravigliosi da visitare sulla terra ma la nostra Italia è comunque un paese completo e bellissimo. Siamo noi stessi della Redazione a invitare i Lettori a visitare delle isole straniere con un ottimo rapporto prezzo qualità. Ma, attenzione che gli esperti definiscono il suo mare più bello di quello dei Caraibi ma non è questa l’unica meravigliosa caratteristica di questa meta italiana quasi sconosciuta.

Ancora una volta la Sardegna sugli scudi

Ancora una volta se siamo alla ricerca di un mare stupendo e spiagge incontaminate la ricerca termina in Sardegna. Per questa volta, visto che tutte le spiagge italiche sono straordinariamente belle. Più precisamente cartina geografica alla mano o Google Maps e puntiamo il dito sulla parte a sud ovest. Siamo tra i nuraghi e la sabbia che sembra velluto, dove cielo e mare sembrano toccarsi. La nostra meta è Porto Pino. Le sue spiagge si chiamano “Arenas Biancas” e il nome dice tutto. Per quello qui sembra di stare ai Caraibi.

Gli esperti definiscono il suo mare più bello di quello dei Caraibi ma non è questa l’unica meravigliosa caratteristica di questa meta italiana quasi sconosciuta

Sono le dune di sabbia l’altra caratteristica che rende questo posto un vero e proprio paradiso. Prendiamo le immagini delle più belle scene della famosa saga dei Pirati dei Caraibi, avrebbero potuto girarle qua. Avremmo ben visto Jack Sparrow e tutta la sua ciurma aggirarsi tra queste dune e questa sabbia così unica alla ricerca di ulteriori tesori e mappe fantastiche. Se vogliamo una vacanza in piena natura e immersi in un’altra epoca Porto Pino è quello che fa per noi. Siamo nella provincia di Sant’Anna Arresi.

Se cerchiamo anche la comodità nessun problema perché questa meravigliosa località fornisce anche spiagge attrezzate. Sta a noi la scelta che non ci deluderà sicuramente.

Approfondimento

Questo lago è stato premiato per 5 volte di seguito come lago più bello d’Italia e pochi lo conoscono nonostante sia facilissimo raggiungerlo