Chi pratica con costanza un’attività motoria vorrebbe sapere quante calorie si bruciano in 30 minuti di camminata e quante dopo 6 km. Alcuni preferiscono camminare ogni giorno anche se per meno di un’ora, altri invece superano i 60 minuti ma a giorni alterni. Oltre al benessere psicofisico che ne deriva, molto spesso ci si chiede quanto si riesce a smaltire camminando soprattutto dopo qualche eccesso a tavola. A tal proposito potrebbe tornare utile informarsi su “Quanto bisogna camminare o correre per bruciare le calorie di una pizza?”.

Ben sappiamo che la corsa comporta un maggiore dispendio energetico rispetto ad altre attività meno intense. Pur tuttavia non sempre si riesce a correre per lunghe distanze e accade che lo sforzo fisico sia elevato ma anche assai breve. Al contrario con la camminata anche le persone meno allenate riescono a percorrere diversi chilometri perché è inferiore l’impegno che si richiede anche al muscolo cardiaco. Conviene allora pertanto capire quante calorie si bruciano in 30 minuti di camminata e quante dopo 6 km. Anche i runners potrebbe infatti valutare la possibilità di alternare la corsa alla camminata su più lunghe distanze in modo da alleggerire il carico sulla schiena.

Quante calorie si bruciano in 30 minuti di camminata e quante dopo 6 km?

Chi cammina con passo veloce percorre di solito 5 o 6 km all’ora, chi corre invece riesce a coprire 10 km in 60 minuti circa. Quel che fa la differenza tra la corsa e la camminata è proprio l’intensità dello sforzo per cui chi corre a velocità elevate consuma anche dopo la corsa. Diversamente accade con la camminata che prevede un dispendio inferiore per più lungo tempo e non ha un forte impatto sulle articolazioni. La camminata a passo sostenuto consente di intaccare i depositi di grasso e anche a velocità moderata assicura un calo ponderale. Orientativamente camminare ad un ritmo di 5 km all’ora garantisce il consumo di circa 120 calorie in soli 30 minuti.

Ma ben presto e anche solo dopo la prima settimana di uscite si può aumentare il tempo da dedicare all’attività motoria. Ad esempio una donna di 65 kg circa e di mezza età potrebbe bruciare fino a 250 calorie in un’ora di camminata con un’andatura di 5 Km/h. Chi invece riesce a percorrere almeno 6 km in un’ora o poco più si assicura un dispendio superiore e all’incirca pari a 300/350 calorie. Si tratta di dati approssimativi perché i consumi energetici variano a seconda di alcuni fattori personali e dal dispendio di ossigeno dopo l’attività. Rimandiamo i Lettori che desiderano altre informazioni su come bruciare grassi all’articolo “Corsa o camminata veloce per combattere la cellulite e perdere peso?”