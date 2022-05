Tutti sappiamo quanto sia importante riciclare il più possibile e quelli che apparentemente possono sembrare degli scarti di cibo, spesso non lo sono. Per scarti si può intendere ad esempio le scorze dei limoni o delle arance, i gusci delle uova o anche la crosta del Parmigiano. In realtà anche i baccelli di piselli hanno una seconda vita. Una che in pochi conoscono, ma assolutamente da sapere.

Ad esempio, per sbucciare più velocemente le uova, quando le facciamo sode, possiamo aggiungere delle scorze di limone così non dovremo buttarle.

La poca familiarità con i baccelli di piselli

Potrà sembrare strano, ma sono veramente poche le persone che hanno familiarità con i baccelli di piselli e che conoscono dei modi per cucinarli.

Analizziamo però cosa siano effettivamente questi baccelli. Quando andiamo al mercato e compriamo i piselli, questi ci vengono consegnati dentro delle bustine. Ma non li troveremo già puliti, saranno da pulire.

Ciò significa che andranno rimossi i baccelli, perché i piselli si trovano all’interno. Quindi non sono altro che le bucce. Quello che però forse molti ignorano è che le bucce di piselli possono essere cucinate e, quindi, possono essere mangiate.

Ovviamente non resta che scoprire come. I modi per cucinarli in realtà sono svariati, ci si può anche fare il pesto.

Sorprendente il motivo per cui non dovremmo mai buttare i baccelli di piselli quando cuciniamo

Quindi, è sabato mattina e ci rechiamo al mercato. Compriamo i piselli che saranno custoditi all’interno dei baccelli. Appena arrivati a casa, quello che dovremo fare sarà ovviamente pulirli per poi cucinarli.

Quando separiamo baccelli e piselli, però, non buttiamo via i primi. Perché anche questi possono essere cucinati proprio come i primi.

Come possiamo preparare le bucce

In qualunque modo si vogliano cucinare i baccelli, la prima cosa da fare sarà pulirli. Quindi dobbiamo rimuovere le estremità e i filamenti. Poi dobbiamo lavarli bene sotto l’acqua corrente. Oltre all’acqua corrente, ricordiamo sempre di utilizzare dei prodotti disinfettanti realizzati appositamente per i cibi.

Ora che i nostri baccelli sono pronti, possiamo finalmente cucinarli. Con questi ci sono ricette più complesse da fare, ma anche delle ricette molto semplici. Ad esempio possiamo farci una vellutata, ma anche un risotto.

Per realizzare una ricetta più semplice, invece, possiamo immergere i baccelli in una pentola con dell’acqua. Facciamoli bollire e quando poi questi sono cotti, allora possiamo farli saltare in padella per 4 minuti. Insomma, fino a quando non diventano belli croccanti, grazie all’olio. E allora è veramente sorprendente il motivo per cui non dovremmo mai lasciare nel secchio dell’umido i baccelli di piselli.

