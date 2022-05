Le piante che di solito si coltivano in appartamento hanno il compito di abbellire ogni angolo della casa. Ma non sono solo dei semplici complementi di arredo. Molte di loro avrebbero anche la capacità di assorbire l’umidità. Inoltre, prendersi cura di una pianta sarebbe un ottimo modo per eliminare lo stress e vivere più serenamente.

Qualche informazione sul pothos

Le piante da scegliere e coltivare in appartamento sono tantissime. Pensiamo all’anthurium, con i suoi magnifici fiori rossi. Ma anche la classica sansevieria è molto apprezzata, grazie alle foglie carnose ed allungate. Un’altra pianta molto comune nelle case degli italiani è il pothos. Parliamo di un piccolo arbusto che si può coltivare sia come rampicante che come ricadente. È una pianta molto resistente e che necessita di pochissime cure. Il pothos possiede delle scenografiche foglie rigide a forma ovale o cuoriforme dal colore brillante.

È una delle piante più apprezzate in appartamento, perché ha una crescita molto vigorosa e decora anche gli angoli bui della casa. Inoltre, pare che il pothos sia in grado di depurare l’aria e assorbire delle sostanze inquinanti (ad esempio, la formaldeide).

Non solo per poca luce o troppa acqua, le foglie del pothos potrebbero diventare marroni anche a causa di questo banale errore

Il pothos è una pianta forte e molto resistente. Ma facciamo attenzione, perché alcuni errori potrebbero danneggiare la sua crescita. Ad esempio, se notiamo delle macchie marroni sulle foglie dobbiamo assolutamente capire cosa stiamo sbagliando. Il primo fattore da verificare è l’esposizione alla luce. Infatti, il pothos ama gli ambienti luminosi, ma non i raggi diretti del sole, che potrebbero danneggiare le foglie. Non sottovalutiamo anche l’irrigazione. Infatti, troppa acqua potrebbe provocare il marciume radicale.

Ma se le foglie del nostro pothos presentano delle macchie marroni, questo problema potrebbe dipendere anche dal concime. Spesso pensiamo che usare una quantità maggiore di fertilizzante possa far crescere una pianta più vigorosa. In realtà, troppo concime potrebbe bruciare le radici e di conseguenza anche le foglie. È preferibile concimare il pothos una volta al mese, utilizzando dei fertilizzanti liquidi da diluire nell’acqua delle irrigazioni. Prediligiamo un concime ricco di azoto, per favorire la crescita rigogliosa delle parti verdi. Quindi, non solo per poca luce o troppa acqua, ma la causa delle macchie marroni sulle foglie della nostra pianta potrebbe dipendere anche da una dose eccessiva di fertilizzante.

