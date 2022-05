Il Parmigiano è uno dei quei formaggi di cui andiamo più fieri. Un formaggio veramente buono e che usiamo veramente su tutto. Soprattutto sulla pasta. Questa, infatti, deve avere sempre del Parmigiano sopra. Non solo la pasta, ma possiamo aggiungerlo agli spinaci, alle zuppe e anche sulla bresaola con un pochino di rucola. Insomma, è uno dei formaggi preferiti dagli italiani.

Quando lo acquistiamo al supermercato sicuramente notiamo che questo viene venduto con la crosta. Noi lo serviamo a tavola e quando finisce la buttiamo. Nel senso che lasciamo sempre la crosta, questa non viene mai mangiata. Quello che però in pochi sanno è che la crosta del Parmigiano vale oro se usata così.

Alcuni scarti alimentari, infatti, hanno una doppia vita che non deve essere sottovalutata. Ad esempio i fondi di caffè possono essere riutilizzati, ma anche i gusci delle uova oppure i gambi degli asparagi. Ma più in generale, se abbiamo un orto, tutto ciò che è scarto alimentare può essere utile per coltivare, perché farà da concime per le nostre piante. Ma se quegli alimenti li possiamo usare per il giardino, la crosta del Parmigiano come e dove possiamo usarla?

Quando il Parmigiano finisce non buttiamo la crosta perché vale oro se usata così

Quindi abbiamo finito il nostro pezzo di formaggio e ci rimane solo la crosta. La prima cosa che andremmo a fare è buttarla via. Ma invece no, perché possiamo usarla per cucinare.

La prima cosa da fare sarà tagliarla a pezzi, non troppo grandi e nemmeno troppo piccoli. Una dimensione media. Il secondo passaggio sarà quello di aggiungere un pezzetto di crosta nel sugo per la pasta.

Solitamente quello che facciamo è prendere un padellino, metterlo sul fuoco, aggiungere il sugo e poi accendere il fuoco. Lo lasciamo cuocere un pochino di minuti con il sale, il basilico e altri aromi e dopo lo versiamo sulla pasta cotta. Se invece abbiamo deciso di fare il sugo in una bella padella, allora faremo al contrario. Ovvero verseremo la pasta nella padella e la lasceremo cuocere per altri due minuti lì.

A prescindere da dove versiamo cosa, se inseriamo la crosta di formaggio nel sugo, questo in cottura andrà già di suo a prendere il sapore di formaggio. E quindi proprio per questo motivo evitiamo poi di aggiungere altro formaggio dopo. Il sugo che abbiamo preparato sarà già ricco di formaggio e del suo sapore.

E così quando il Parmigiano finisce non buttiamo la crosta perché risulta utile nel sugo. Ma prima di versare la pasta ricordiamoci di rimuovere la crosta dal pentolino.

