Si avvicinano i matrimoni estivi e, come ogni anno, torna il solito dilemma: quale abito indossare per risultare originali e alla moda, ma comunque eleganti? Nel 2022 ci corre in aiuto un trend che sta spopolando ovunque.

Una moda adatta alle occasioni eleganti

Gli outfit dell’estate 2022 sono colorati e sbarazzini: impazzano le nuance brillanti e gli accessori dall’aspetto artigianale che è facilissimo ricreare col fai da te. Inoltre, continua il dominio degli anni 2000, con look ispirati alla moda di inizio millennio. Fra i trend che strizzano l’occhio a questo periodo ci sono anche le piume, che si sono rese protagoniste durante le sfilate.

C’è una maison di moda in particolare che ha riportato le piume alla ribalta, ossia Valentino. In passerella ha proposto abiti ornati di piume colorate e leggere, con addirittura scarpe e pochette abbinate. Questo look è perfetto per le cerimonie, in particolare i matrimoni estivi. Le piume, infatti, richiamano le atmosfere glamour della vecchia Hollywood, assicurando un tocco di eleganza. Certo, vestirsi di piume da capo a piedi non è per tutti. Ma si può puntare su un abito con dettagli piumati, oppure un accessorio. Ma il trend non è adatto solo alle occasioni eleganti: lo si può indossare anche in versione più casual.

Questo divertente trend dell’estate 2022 impazza ovunque e ringiovanisce qualsiasi outfit, dai matrimoni al mare, fino alle serate più casual

Le piume stanno invadendo non solo il mondo degli abiti da cerimonia, ma anche la moda mare per l’estate 2022. Ovviamente un abito lungo interamente fatto di piume è un po’ impegnativo per una serata estiva con amici. Ma ci sono altri modi per indossare questo materiale. Nelle catene di abbigliamento hanno fatto la loro comparsa t-shirt, crop top, pantaloni, mini abiti e addirittura giacche di jeans con l’orlo di piume. I dettagli piumati compaiono anche su borse e sandali col tacco. Oppure, per aggiungere un tocco di originalità a qualsiasi outfit, si può puntare sugli orecchini con una singola piuma colorata. Insomma, questo divertente trend dell’estate 2022 impazza davvero su tutti i capi!

Il bello è che non è necessario spendere soldi per rifarsi il guardaroba: cucire o incollare le piume sull’orlo di una vecchia t-shirt è abbastanza semplice. Possiamo trovare le piume di struzzo sintetiche in merceria, online oppure nei negozi di abbigliamento usato. Così otterremo un capo non solo alla moda, ma anche economico e più amico dell’ambiente.

