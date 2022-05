In questo periodo dell’anno molte persone staranno sicuramente organizzando le vacanze estive. Prima delle ferie, però, ci sono ancora parecchie settimane. In questo articolo vogliamo suggerire ai nostri Lettori una meta ideale sia per un weekend di primavera sia anche per le vacanze di agosto. La meta che andremo a scoprire è un incantevole borgo della Toscana. I borghi sono semplici da girare perché, in genere, hanno dimensioni contenute. Tuttavia, la meta che stiamo per prendere in considerazione ha origini molto antiche, di cui sono rimaste numerose testimonianze storico artistiche. Proprio per questo motivo, il borgo è soprannominato la piccola Atene della Maremma. Ma andiamo a scoprirne qualcosa di più.

Alla scoperta di Capalbio

Capalbio si trova in Toscana, nell’entroterra della Maremma, in provincia di Grosseto. Popolato da meno di 5.000 persone, ha origini molto antiche. Il primo insediamento risale infatti all’epoca etrusca. Il periodo più fiorente di questa località risale al periodo del dominio dei conti Aldobrandeschi e degli Orsini. Dopodiché, nel 1416, il borgo passò sotto il dominio di Siena.

Cosa vedere nel centro storico

Il centro storico di Capalbio si visita a piedi. Si passeggia tra gli stretti vicoli, attraversando un saliscendi di viuzze e ammirando case in pietra e balconi fioriti. Meritano una visita la Pieve di San Nicola e la Chiesa del Cuore Immacolato. L’attrazione imperdibile di Capalbio è la sua imponente Rocca Aldobrandesca. Visitandone gli interni, si possono notare sale finemente decorate. Il fiore all’occhiello, però, si ha salendo in cima alla torre. Da qui, infatti, si gode della vista panoramica più bella di Capalbio. Annesso al Torrione troviamo Palazzo Collacchioni, dove è conservato il pianoforte che suonava Giuseppe Puccini durante i suoi soggiorni in questa località.

Soprannominato la piccola Atene della Maremma, questo borgo ricco di storia offre anche spiagge paradisiache bagnate da un mare zaffiro

Le bellezze di Capalbio non finiscono qui. Questo borgo, infatti, offre anche la possibilità di fare splendide vacanze al mare. Capalbio vanta un litorale sabbioso lungo 12 chilometri che, a Nord, confina con il comune di Orbetello, e a Sud prosegue fino al confine con la Regione Lazio. Ci sono vari tipi di spiaggia. Ovunque, ad ogni modo, il mare è limpido e cristallino. Segnaliamo qui di seguito alcune tra le spiagge più belle e rinomate:

Cala Violina, nei pressi di Follonica;

Torre Mozza, sita in un ambiente selvaggio caratterizzato da dune sabbiose e canneti;

Playa La Torba, vicino al promontorio di Ansedonia, qui la sabbia è un po’ più scura.

Gran parte della spiaggia è libera, ma ci sono anche diversi stabilimenti balneari. Di solito, alle spalle della spiaggia c’è una macchia mediterranea fitta dove trovare ristoro nelle ore più calde della giornata.

