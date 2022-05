Per dimagrire senza dieta ed eliminare l’odiata pancia sono questi i cibi consigliati dagli esperti che non fanno ingrassare ma saziano

L’estate sta per arrivare e ci rende felici. Il caldo, il mare, le vacanze sono momenti dell’anno attesi e desiderati. Ma insieme arriva, implacabile, la prova costume. Come rimediare in fretta? Come raggiungere il peso forma, quello che ci fa sentire a nostro agio anche con gli abiti leggeri? Innanzitutto, con un po’ di saggezza, dovremmo imparare ad amare il nostro corpo con le sue piccole imperfezioni, che lo rendono unico e bellissimo. Non cerchiamo di raggiungere modelli di perfezione inesistenti, ma cerchiamo di valorizzare il nostro fisico in modo sano ed equilibrato, senza rovinarci la salute.

Gli integratori

Perdere dei chili può essere importante anche per la salute, ma va fatto in modo corretto. Il sovrappeso infatti è il punto di partenza di molte malattie. Ma per eliminarlo non esistono scorciatoie, non ci sono alimenti miracolosi o integratori che fanno sparire di colpo la pancetta, come ci assicura una certa pubblicità. Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Sidney sull’efficacia degli integratori dimagranti ha dimostrato che i benefici derivanti da queste sostanze sono scarsi soprattutto nel lungo periodo.

Questo vuol dire che i chili persi si recuperano in fretta. E ancora di più se non si modifica lo stile di vita. Che è il problema cruciale. Che fare allora? Per dimagrire senza dieta ed eliminare i chili in eccesso, gli esperti consigliano di praticare un’attività fisica per almeno due ore e mezza alla settimana. E di seguire una dieta varia che non escluda nessun nutriente. Vediamo insieme allora quali strategie adottare.

I momenti più difficili quando si vuole dimagrire sono gli attacchi di fame nervosa. Quando sentiamo una specie di vuoto allo stomaco e infiliamo in bocca tutto quello che c’è a portata di mano nel frigorifero. Prepariamo bastoncini di verdura. Possiamo sgranocchiare carote, finocchi, cetrioli senza limiti di quantità perché poveri di calorie. E con tanti benefici per la salute, perché ci regalano tante vitamine, fibre e minerali.

Per dimagrire senza dieta ed eliminare l’odiata pancia sono questi i cibi consigliati dagli esperti che non fanno ingrassare ma saziano

Se ci piacciono i formaggi consumiamo solamente quelli magri come ricotta, yogurt, kefir e latte. La riduzione calorica è assicurata. Stesso discorso per carne e pesce, da scegliere ugualmente magri.

Possiamo sostituire la pasta con legumi o parzialmente con verdure. Una zuppa o una passata di legumi sono piatti squisiti e ricchi di vitamine e sali minerali. Oppure un’accoppiata di pasta con verdure o con legumi è una soluzione saziante e meno calorica.

Infine, per stimolare il metabolismo, possiamo mangiare cibi contenenti catechine, sostanze che aiutano a dimagrire. Le troviamo nel tè verde e nel cacao amaro. Una bella tazza di tè o un quadratino di cioccolato fondente all’85% renderanno piacevole la dieta.

