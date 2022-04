Nel pieno della primavera, la mente vola già alle vacanze estive. Se agosto ci sembra ancora lontano, ricordiamo che tra poco più di un mese ci sarà il ponte del 2 giugno. 4 o 5 giorni sono l’ideale per una fuga primaverile che ritempra corpo e mente. Nel presente articolo andremo a suggerire una destinazione vicinissima all’Italia. Facile da raggiungere, questa località è perfetta per un long weekend di primavera. Nella destinazione che stiamo per presentare, il clima è mite tutto l’anno. Ciò significa che già in primavera è possibile fare addirittura il primo bagno. Questa meta in estate viene letteralmente presa d’assalto. Ecco perché la stagione primaverile è la più indicata per visitarla e godersela in tutto relax.

Sole caldo, mare blu e tanta storia in questa meta economica a due passi dall’Italia da non perdere in primavera

La meta perfetta per la primavera è Malta. Uno Stato insulare dell’Europa meridionale a pochi chilometri dalle coste della Sicilia. Qui il mare è stupendo e, in questo periodo, le spiagge non sono ancora affollate. Raggiungere Malta è semplice e veloce. Di media, in base alla Città di partenza, il volo dura una o due ore. Anche le compagnie low cost eseguono la tratta. Può quindi capitare spesso di trovare buone offerte.

Oltre ad un mare meraviglioso, Malta è ricca di storia. Palazzi, chiese e fortificazioni rappresentano l’eredità barocca lasciata dai Cavalieri di Malta. Il valore storico di questa piccola isola è così elevato che La Valletta, il capoluogo, fa parte dell’elenco dei Patrimoni Unesco dell’Umanità. A livello architettonico, La Valletta presenta peculiarità proprie difficili da trovare in qualsiasi altro luogo. Anzitutto, tutti i palazzi sono in pietra dorata. La città risulta quindi monocolore. Inoltre, sulle facciate dei vari edifici spiccano splendide verande in legno colorato che si chiamano “galerijias”. Un’altra caratteristica tipica de La Valletta sono le strade sali-scendi, dalle quali si vede sempre il mare. Tra le attrazioni più significative del capoluogo di Malta, ricordiamo:

la Cattedrale di St. John, tripudio di stile barocco maltese con importanti opere del Caravaggio;

i giardini Barrakka, da cui si gode una vista spettacolare sul Grand Harbour;

il Fort Sant’Elmo, con all’interno il National War Museum, e da cui si ammira un magnifico panorama su “le 3 città”.

Altre località imperdibili a Malta

Oltre a La Valletta, di un’indiscutibile bellezza, a Malta c’è molto altro ancora da vedere. Segnaliamo Mdina, l’ex capitale. Situata su un’altura, Mdina è una cittadella medievale fortificata dalle mura color argilla. Tra i suoi vicoli ci sono scorci molto suggestivi. Fuori dalle mura di Mdina c’è poi Rabat, famosa per le catacombe. Altra perla imperdibile è Marsaxlokk, paesino di pescatori dove si possono ammirare i tipici “luzzu”, i pescherecci dai colorati ormeggiati nella baia. La domenica mattina c’è il famoso mercato dove comprare pesce freschissimo a ottimo prezzo.

Durante un soggiorno a Malta si è quindi sicuri di trovare sole caldo, mare blu e tanta storia. Sull’isola, ci sono addirittura anche dei templi preistorici tuttora visitabili. Nei pressi dell’aeroporto si trovano i due templi megalitici di Hagar Qim e Mnajdra, risalenti a più di 5.000 anni fa. Ed ancora, l’ipogeo di Hal Saflieni, una vasta necropoli sotterranea del 3600 a.C.

