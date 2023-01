Sopracciglia tatuate sì o no? I pro e i contro di questa tendenza possono aiutarti a decidere

Scegliere di tatuare le sopracciglia può essere la soluzione se, dopo molte depilazioni, i peli non sono più cresciuti. E ti hanno lasciato spazi vuoti. Ma come prendere la decisione giusta? Vediamo vantaggi e svantaggi del microblading.

La moda si sa, nel tempo cambia e, sovente si ripropone. Negli anni ’20 le donne si depilavano completamente le sopracciglia e le ridisegnavano con un tratto. La moda delle sopracciglia sottili ricomparve poi negli anni ’60 e, successivamente, nei ’90. Oggi pare che, invece, la moda voglia per le donne sopracciglia spesse e folte. Per cui, chi le ha depilate, può non sapere come fare, data la scarsa ricrescita dei peli. Anche tu, forse, hai depilato le sopracciglia e ti sei pentita. E ora ti ritrovi con dei buchi e una forma irregolare dell’arco sopraccigliare. In tuo soccorso può venire il trattamento del microblading. Vediamo di cosa si tratta.

Che cos’è il microblading

Il microblading può aiutarti a ridare la forma di un tempo alle tue sopracciglia. Si tratta di una tecnica di tatuaggio, che permette la creazione di sopracciglia a effetto folto naturale. Con il microblading viene realizzato un disegno tramite una serie di piccole incisioni sulla pelle, che riempiono le parti assenti di peli. Dei piccoli aghi ricreeranno perfettamente la forma delle tue sopracciglia nel colore da te scelto e infondendo spessore. Si tratta di un trattamento di tipo estetico indolore, svolto da mani esperte presso centri professionali. Può avere un costo variabile tra le 200 e le 450 euro.

Vantaggi e svantaggi

Avvalerti del microblading potrebbe avere per te diversi vantaggi. Non dovresti più preoccuparti delle tue sopracciglia in quanto perennemente perfette. Non necessiterebbero più di ritocchi, di trucco o quant’altro. Il microblading potrebbe aiutarti anche in casi di perdita dei peli per eventuali patologie. Tra gli svantaggi, invece, potrebbe esserci l’impossibilità di tornare indietro sulla tua decisione. Il tatuaggio sarebbe permanente e non potresti cambiare più idea sulla forma delle tue sopracciglia o sull’assottigliarle. Potresti poi trovare i costi troppo alti per le tue tasche. Da ultimo, dovresti far attenzione all’eventualità di reazioni allergiche al tatuaggio.

Sopracciglia tatuate sì o no?

Stai pensando all’eventualità del microblading per rinfoltire le tue sopracciglia? Tutto quello che abbiamo detto finora ti ha sicuramente aiutato a fare maggiore chiarezza a riguardo della scelta. Se hai bisogno di più autostima e di sentirti sicura esteticamente perché non hai peli o ne hai pochi, il tatuaggio può sicuramente aiutarti. Ma se sei una persona che cambia spesso look, devi pensare molto bene a proposito di questo trattamento. Dunque, sopracciglia tatuate sì o no? Rifletti bene grazie ai nostri consigli e saprai prendere la decisione giusta.