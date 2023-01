Ecco 2 rimedi della nonna per occhi arrossati e irritati, provali subito per calmare il prurito

Se hai gli occhi rossi e lo stimolo a grattarti, magari perché ti sei toccata con le mani sporche, puoi rimediare subito provando due semplicissimi rimedi naturali con cui realizzare degli impacchi che possono infondere sollievo

A volte può capitare di essere occupate nelle pulizie domestiche e, inavvertitamente, portarsi una mano agli occhi. Granelli di polvere o altri agenti esterni possono così irritare il condotto lacrimare e rendere gli occhi arrossati. Oppure, quando ti stai lavando il viso e metti un po’ di crema idratante, vai troppo vicino al contorno occhi e, pur sciacquando via la crema, diventano rossi. Grattarsi peggiora poi la situazione, oltre a far crescere il prurito. Ecco come rimediare in modo molto semplice.

Ecco 2 rimedi della nonna

Puoi calmare rossore e prurito agli occhi utilizzando due semplici rimedi naturali molto usati dalle nostre nonne. Si tratta di effettuare impacchi con la camomilla e con la malva. La camomilla potrebbe avere ottime proprietà antinfiammatorie e si presta all’uso per applicazioni esterne.

Allo stesso modo, anche la malva avrebbe benefici e potrebbe essere usata come antinfiammatorio. Impacchi a base di malva potrebbero infondere sollievo agli occhi arrossati e infiammati. Vediamo come puoi prepararli.

Come usare la camomilla

Se vuoi usare la camomilla per lenire rossore e prurito agli occhi, ti basterà mettere a bollire un pentolino d’acqua.

A ebollizione avvenuta spegnerai la fiamma del fornello e metterai in infusione una bustina di camomilla per 5 minuti.

Trascorso il tempo la toglierai e terrai da parte il preparato finché si raffreddi. Quando freddo potrai intingervi due batuffoli di ovatta ben compatta e applicarli sugli occhi per alcuni minuti. In questo modo, prurito e rossore si attenueranno.

Impacchi con la malva

Allo stesso modo della camomilla puoi usare la malva per realizzare impacchi per occhi irritati. In particolare, al caso sarà utile la mucillagine contenuta nelle foglie e nei fiori della pianta, che avrebbe proprietà calmanti.

Per realizzare gli impacchi dovrai acquistare in erboristeria delle bustine di malva. Dovrai lasciarle in infusione in acqua bollente per 10 minuti, quindi prelevarle e lasciar raffreddare l’infuso.

Dovrai poi ripiegare due fazzoletti di stoffa e bagnarli nel preparato. Li strizzerai dall’eccesso di infuso e li applicherai sugli occhi. Puoi usare questo rimedio due volte al giorno. Potrebbe dare sollievo anche a occhi stanchi e pesanti.

Dunque, ecco 2 rimedi della nonna che potrebbero aiutarti se gli occhi sono rossi e danno prurito in modo lieve.