Solo così il trucco per Capodanno per occhi verdi, marroni e azzurri renderà lo sguardo fantastico!

Il trucco per Capodanno per occhi-proiezionidiborsa.it

Anche la sera dell’ultimo dell’anno non mancheremo di truccarci per essere perfette. Ma poche conoscono lo stile da adottare per uno sguardo che non verrà dimenticato nell’ultima notte della festa.

L’ultimo dell’anno si avvicina e, probabilmente, abbiamo già scelto l’abito da indossare, insieme alle scarpe e alla borsetta. Anche il menù è pronto, manca solo capire come truccarsi per una serata davvero speciale. In particolare, i dubbi riguardano il punto focale del nostro viso ovvero i nostri splendidi occhi. Che vorremo far risaltare in base al colore dell’iride, per uno sguardo difficile da dimenticare. Ecco tutti i consigli per un trucco occhi perfetto per il 31 dicembre.

Osare è permesso

Innanzitutto dobbiamo dire che, per quanto riguarda il trucco occhi riservato alla serata di Capodanno, osare è permesso. Ciò significa che è ammesso truccarsi in maniera del tutto diversa da quella della quotidianità. Quindi, se in una normale settimana usiamo un make up leggero con poco trucco, per Capodanno possiamo calcare maggiormente la mano. E osare anche prodotti non comuni, come glitter e ombretti scintillanti da stendere sulle palpebre. Andiamo ad approfondire l’argomento.

Per chi ha l’iride chiara

Per chi ha gli occhi verdi, il trucco per l’ultimo dell’anno può basarsi principalmente su due toni che li esalteranno. Ossia il viola e l’oro, contornati dall’intramontabile nero di eyeliner e mascara. Si dovrà innanzitutto passare una riga di eyeliner sottile a contorno dell’intero occhio, sopra e sotto. Quindi si stenderanno un ombretto glitter dorato su tutta la palpebra superiore e un po’ di ombretto viola sotto il sopracciglio. Si riprenderà il viola sulla palpebra inferiore, tratteggiandone poco all’attaccatura delle ciglia. Si concluderà con generose passate di mascara nero allungante. Per quanto riguarda gli occhi azzurri possiamo procedere nello stesso modo con eyeliner iniziale e mascara finale. Ma variando il colore degli ombretti. Useremo quindi un glitter argento per la palpebra superiore e un pesca per quella inferiore.

Per gli occhi scuri

Possiamo far risaltare occhi marroni a Capodanno con una riga di eyeliner nero spessa sopra e sotto. E aggiungendo un ombretto blu sfumato sulla palpebra superiore. Sopra il blu stenderemo della polvere di glitter argentato. L’ombretto blu colpisce molto chi guarda e darà quasi l’illusione che gli occhi possano essere azzurri. Un segreto per uno sguardo scintillante è poi quello di marcare poco la mano sul rossetto. In questo caso, sarà ideale un lucidalabbra dal colore chiaro e naturale. In questo modo, gli occhi saranno i protagonisti del make up. Solo così il trucco per Capodanno sarà favoloso e il nostro sguardo resterà impresso nella memoria di tutti i presenti alla festa.