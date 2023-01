Svelati i colori più adatti da abbinare al grigio per illuminare il viso e valorizzare il fisico

Consigli su come abbinare uno dei colori più richiesti di stagione: il grigio. Perfetto giorno e sera sia con le tinte neutre che con i colori pastello.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che i look invernali vedano come protagonisti assoluti i colori neutri: nero, bianco, beige e grigio.

Tra questi, è spesso soprattutto il nero ad essere privilegiato perché ritenuto più facile da abbinare oltre che innegabilmente elegante.

In realtà, anche il grigio è un colore di tutto rispetto: più delicato, perfetto di giorno come di sera e molto versatile.

Basti pensare che, a differenza dei colleghi nero e blu, sta bene persino accostato al marrone, una delle tonalità del guardaroba più complicate da gestire.

Sarebbe quindi un peccato non approfittare dei saldi in corso per accaparrarsi qualche vestito o accessorio della tonalità perfetta per l’inverno.

Ma come costruire poi dei look invidiabili? Ecco svelati i colori più adatti da abbinare al grigio per essere radiose in viso e per camuffare eventuali imperfezioni del fisico.

La regola d’oro per non sbagliare

Innanzitutto, partiamo da una considerazione di base: essendo la maggior parte delle nuances grigie abbastanza tenui, si dovrebbero accostare tonalità altrettanto chiare.

Via libera dunque ai colori pastello, che anticipano la primavera e regalano immediatamente una luce nuova al viso.

Il grigio perla o quello classico, ad esempio, stanno davvero bene con rosa e azzurrino, ma anche con verde pistacchio e giallo canarino.

Proviamo una camicia verde acqua sopra una gonna grigia a tubino, ma anche un top pesca o salmone a completare un tailleur greige.

Naturalmente, ne consegue che più invece il grigio si fa scuro, così le nuances di contorno debbano essere più piene per bilanciare.

Svelati i colori più adatti da abbinare al grigio per sfoggiare look da fare invidia

Ad esempio, forse pochi sanno che il grigio si sposa benissimo anche con il rosso, più o meno inteso così come con verde, giallo, viola.

Da non sottovalutare nemmeno l’abbinamento con quello che è stato eletto colore dell’anno secondo Pantone, ovvero il magenta.

L’unico accorgimento da tenere in considerazione è sempre e solo quello di prestare un minimo di attenzione a toni e sottotoni.

Il grigio tra colori brillanti e neutri

Per chi ama un look più classico, comunque, il grigio è assolutamente combinabile con altri colori neutri, che rendono impeccabile il look da sera.

Il blu notte e quello navy, ad esempio, fanno risaltare il grigio fumo o fango mentre gli azzurri abbracciano una più ampia gamma di sfumature.

Inoltre, come potrebbe il grigio non essere adatto ad accompagnare i colori da cui prende origine, ovvero bianco e nero?

Da questo punto di vista, possiamo scegliere se procedere con abbinamenti ton sur ton o per contrasto.

Di conseguenza, il nero può essere accostato anche ad un grigio chiaro, nella sfumatura perla, così come il bianco può bilanciarlo nelle nuances scure.

A tal proposito, una precisazione: gli outfit così costruiti rispecchiano uno stile metropolitano estremamente chic, perfetto tanto per cene importanti quanto per colloqui di lavoro.

Infine, per quanto riguarda l’abbinamento con il beige, giochiamo per assonanza di sfumatura: chiaro con chiaro e scuro con scuro.