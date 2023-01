Sarà impossibile non chiedere il bis per queste deliziose patate al forno da fare in pochi minuti

Sarà impossibile non chiedere il bis per queste deliziose patate-proiezionidiborsa.it

Terminate le feste, ora anche in cucina bisogna ritornare alla normalità. Per farlo, possiamo subito preparare questo piatto delizioso che, con pochi ingredienti e in pochissimi minuti, darà grandi soddisfazioni. Ecco come eseguirlo

Con l’arrivo dell’epifania, le feste di Natale e di fine anno sono ufficialmente terminate e bisognerà aspettare febbraio per riottenere qualche giorno di pausa. In queste ultime settimane di vacanza, tra chi ha deciso di viaggiare e chi è rimasto a casa guardare serie TV, c’è stata un’attività che sicuramente tutti abbiamo svolto, ossia mangiare. E tanto!

Ora, però, è arrivato il momento di ritornare alla normalità anche in cucina, preparando ad esempio delle ricette semplici e veloci. In quest’articolo ne vedremo una davvero interessante e che sicuramente vi farà impazzire. Vediamo di cosa si tratta.

Ecco gli ingredienti e il procedimento

In questa ricetta, quindi, sveleremo tutti gli ingredienti e i passaggi per realizzare delle ottime patate al forno, diverse dal solito. Per farle ci serviranno:

8 patate ;

; 150 g di taleggio ;

; 100 g di scamorza affumicata ;

; 4 cucchiai di olio EVO ;

; prezzemolo tritato ;

; sale ;

; pepe.

Per prima cosa lavate per bene le patate sotto l’acqua corrente, così da eliminare eventuali residui di terra e sporcizia. Nel frattempo, riempite una pentola profonda di acqua e riponetela sul fuoco. Una volta raggiunto il bollore, inserite le patate e fatele lessare fin quando non saranno pronte.

Per valutare l’avvenuta cottura, potete infilzarne una con i rebbi di una forchetta. Se dovesse risultare morbida all’interno, allora potete scolarle. Durante la cottura delle patate, inoltre, potete iniziare a eliminare la buccia del taleggio e della scamorza, tagliando i due formaggi a tocchetti.

Fatto ciò, eliminate la buccia dalle patate ed effettuate un buco a ogni patata, aiutandovi con un cucchiaio o con un coltello.

Ecco perché sarà impossibile non chiedere il bis dopo averle assaggiate

Terminata questa fase, dunque, inserite in una ciotola le parti di patata appena tagliate e aggiungete il taleggio e la scamorza. Prima di mescolare tutti gli ingredienti, però, insaporite il composto con sale, pepe e il prezzemolo tritato finemente.

Ora non vi resta che disporre le patate scavate in una pirofila e irrorare il tutto con dell’olio EVO. Dopo di che, posizionate al centro di ogni patata il composto di patate e formaggi appena creato e irroriamole nuovamente con un altro filo d’olio.

Dopo averle riempite tutte, infornate la pirofila a 180°C per circa 20-25 minuti, in forno già preriscaldato e impostato su “statico”.

Trascorso il tempo necessario, otterrete finalmente un secondo piatto davvero irresistibile. Infatti, sarà impossibile non chiedere il bis per questo piatto che potrete servire anche come contorno a un secondo di carne o pesce.