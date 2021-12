Siamo in tante a subire gli effetti della moda anni ’80 e ’90. In quegli anni la tendenza del momento prevedeva di avere sopracciglia sottili e in alcuni casi totalmente disegnate. Quindi eravamo sempre lì con la pinzetta a togliere tutti i peletti superflui.

Oggi vediamo le ventenni di tutto il Mondo sfoggiare sopracciglia grosse, folte e ben definite. Anzi più sono folte e più sono alla moda. Usano cera, gel o prodotti specifici per pettinarle e mantenerle sempre impeccabili. Mentre la maggior parte di noi è lì a disperarsi con i famosi buchetti che non ne vogliono sapere di sparire.

Sopracciglia perfette, folte e sempre in ordine con solo 2 prodotti super economici e facili da trovare

Abbiamo provato in tutti i modi a riparare a quel danno fatto tanti anni fa. Abbiamo provato l’henné che però non ha attecchito perché il pelo non ricresce. Ancora abbiamo pensato al microblading ma oltre ai costi è importante scegliere l’estetista più brava. Addirittura abbiamo pensato al trucco permanente per risolvere una volta per tutte.

Però chi è riuscita a far ricrescere in modo almeno decente le sopracciglia preferisce il normale make up. Se non abbiamo grossi buchetti da riempire o le abbiamo abbastanza allungate le altre soluzioni ci sembrano uno spreco. Il fatto è che però non sappiamo mai quali prodotti usare per avere un buon risultato e soprattutto duraturo.

Indispensabile è lo spray fissante

Non solo in estate, ma anche in inverno. L’estate dobbiamo combattere con il sudore che ci fa sciogliere il trucco. In inverno tra sciarpe, cappelli e sbalzi di temperatura capita che il trucco sopracciglia non tenga. Quindi prima di tutto uno spray fissante prima di truccarci e alla fine per fissare tutto.

Non servono poi mille prodotti e mille sfumature, ne bastano due. Il primo è una matita a punta fina del colore leggermente più chiaro delle nostre sopracciglia. Con questa riempiamo i buchetti soprattutto all’attaccatura vicino al naso. Sfumiamo come se fosse carboncino e diamo volume con l’effetto ombra.

Dopodiché applichiamo un brow gel, o gel sopracciglia. Meglio se colorato perché andrà a ricreare l’effetto naturale. Quello trasparente è utile a chi ha già sopracciglia folte. Non solo prodotti costosi, basta solo che il pigmento sia ben carico. Se ne trovano anche di davvero economici a neanche 5 euro.

Ricordiamoci però di disegnarle nel modo giusto, non solo riempirle. Evitiamo la forma a cupola che appesantisce l’occhio e ci fa sembrare più grandi della nostra età. Questo è uno dei 3 suggerimenti utilissimi per un trucco che ci farà sembrare subito più giovani e radiose anche a 50 anni.

Quindi, ecco come avere sopracciglia perfette, folte e sempre in ordine con solo 2 prodotti super economici e facili da trovare. Utilizziamo questi prodotti e in un attimo diremo addio ai fastidiosi buchetti.

