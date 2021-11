Sono tante le donne che ogni giorno si affidano al make up per sentirsi più belle e più giovani. Anche se solo per uscire per qualche minuto, magari per fare la spesa, un filo di trucco non può mai mancare. Purtroppo con il passare degli anni bisogna trovare qualche stratagemma in più per risultare più radiose. Altrimenti si rischia solo di far apparire il viso più stanco e più segnato.

Non serve per forza sfoggiare i make up più elaborati per esaltare viso e occhi. Anche un trucco leggero, se applicato nel modo giusto, può davvero farci sembrare più giovani. L’importante è non ricadere in alcuni errori molto comuni che invece di valorizzarci ci penalizzano.

3 suggerimenti utilissimi per un trucco che ci farà sembrare subito più giovani e radiose anche a 50 anni

Purtroppo sappiamo bene che con il passare degli anni la pelle perde di elasticità. Iniziano a comparire le prime rughette su viso e collo che sono il segno del normale corso del tempo. Creme e trattamenti possono esserci d’aiuto a contrastare questi effetti collaterali dell’avanzare dell’età. In primis proteggere la pelle dallo smog e dalla luce blu, cause che intensificano la comparsa delle rughe. Per poter dimostrare 10 anni in meno meglio applicare un fondotinta che abbia proprietà anti inquinamento.

Come truccare però gli occhi per avere sempre un aspetto fresco e giovane a qualsiasi età? Partiamo dall’applicazione dell’ombretto, evitiamo i movimenti circolari verso il basso. Anche se usiamo un tono neutro andremo ad appesantire l’occhio, meglio applicarlo verso l’alto e l’esterno.

Evitiamo ombretti troppo pigmentati e carichi di glitter. Se applicati nel modo sbagliato invece di creare un punto luce andremo a far risaltare borse o occhiaie. Meglio utilizzare un tono chiaro e scintillante, con piccoli brillantini sulla palpebra mobile. In un attimo l’occhio ci sembrerà più grande e aperto, non calante.

Invece di applicare un eye liner nero che rimpicciolisce l’occhio, stendiamolo nella rima interna superiore. Così andremo a rinfoltire le ciglia prima di passare il mascara. Se non possiamo rinunciare all’eye liner allora disegniamo sempre la codina verso l’alto. Oppure scegliamone uno di una tonalità meno intensa, sul marrone o anche colorato. Per la rima inferiore non usiamo la matita, ma sfumiamo un marrone per dare profondità.

Le sopracciglia

Ecco 3 suggerimenti utilissimi per un trucco che ci farà sembrare subito più giovani e radiose anche a 50 anni. Un piccolo focus anche sulle sopracciglia, soprattutto se le abbiamo fini e poco folte. Quando le riempiamo facciamo attenzione a non disegnarle a “cupola”. Piuttosto partiamo dalla coda e disegniamola verso l’alto.

Seguendo questi consigli la nostra pelle risulterà setosa e le rughe non verranno accentuate. Per completare il make up possiamo anche sfruttare qualche trucco per ingrandire gli occhi e avere uno sguardo magnetico.

