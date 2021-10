Da quando la mascherina è diventata un accessorio indispensabile, le persone prestano sempre più attenzione agli occhi. Uno sguardo conturbante è il perfetto biglietto da visita per una prima impressione vincente. La scelta del giusto ombretto e del giusto mascara è dunque fondamentale, ma potrebbe non essere abbastanza. Chi ha sopracciglia rade, con buchi o asimmetriche rischia di vanificare l’impegno profuso davanti allo specchio. Esiste però una tecnica speciale capace di restituire volume e colore a questo alleato del nostro sguardo. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul metodo rivoluzionario per avere sopracciglia alla moda.

Quando ne abbiamo bisogno

In voga da anni nei Paesi dell’Est, e molto diffuso negli Stati Uniti, il microblading è una tecnica di tatuaggio semipermanente che conferisce volume alle sopracciglia. Risulta particolarmente utile per correggere difetti estetici causati da alopecia ed epilazione sbagliata, o per chi vuole coprire una cicatrice. È anche molto gettonato tra chi è stanco di passare ore davanti allo specchio per dare alle sopracciglia il colore e la forma desiderati.

Se decidiamo di avvalerci del microblading, dobbiamo innanzitutto rivolgerci a un centro estetico specializzato. Dopo aver stabilito la forma e il colore che desideriamo ottenere, l’estetista inizierà a lavorare sulle nostre sopracciglia. Il nome microblading deriva dall’inglese “blade”, che significa lama. È infatti proprio grazie a delle piccolissime lame monouso che la professionista disegnerà l’arcata sopraccigliare perfetta per noi. Praticherà delle minuscole incisioni con le lamette, dopodiché inserirà sottopelle il pigmento del colore giusto.

Costo e durata del microblading

Una seduta di microblading dura dai 40 ai 90 minuti. Dato che si tratta di un tatuaggio, non è del tutto indolore: piuttosto normale sentire un leggero fastidio durante l’operazione. La zona interessata potrebbe poi restare arrossata per circa un giorno. L’effetto dura dai 6 mesi a un anno, in base alla qualità del pigmento usato. Ogni 4 o 6 mesi, tuttavia, potrebbe essere consigliabile sottoporsi a un ritocco. L’operazione non è economica: il costo medio oscilla tra i 300 e gli 800 euro. Per i ritocchi dovremo sborsare circa 100 euro.

Avvertenze

Anche se abbiamo problemi alle sopracciglia, non sempre il microblading è adatto alle nostre esigenze. Ad esempio, se abbiamo una pelle particolarmente grassa o, al contrario, secca, l’effetto potrebbe durare troppo poco. In questo caso, meglio optare per soluzioni alternative, come il trucco permanente. Il microblading, poi, è assolutamente da evitare se soffriamo di diabete o di malattie dermatologiche come psoriasi, eczema o dermatite atopica. Prima di effettuare l’intervento, rivolgiamoci a un medico specializzato in dermatologia.

Per chi può permettersela, tuttavia, questa tecnica può rivelarsi davvero utile per ottenere finalmente le sopracciglia dei nostri sogni.