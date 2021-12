Tutti sappiamo quanto sia importante integrare il pesce nella nostra dieta. A confermarlo è l’Istituto Superiore della Sanità, che afferma l’importanza d’introdurre nel nostro organismo grassi omega-3. Gli esperti di alimentazione, infatti, consigliano di mangiare pesce almeno 2 volte a settimana.

Tante sono le varietà di pesce e le ricette sopraffine da scoprire. Recentemente abbiamo parlato di come preparare il baccalà fritto croccante senza unto con o senza pastella in poche mosse grazie ai trucchi dello chef. Anche oggi presentiamo una nuova ricetta economica tutta da gustare. In più, questo raffinato secondo di pesce magro facilissimo da preparare è ricco di ferro e sbalordirà tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Ecco un pesce con tante proteine e pochi grassi

La varietà ittica protagonista di oggi è il merluzzo, una delle carni più apprezzate e consumate al mondo. Il periodo di pesca è tra dicembre e marzo. Tuttavia, grazie alla lavorazione per essiccazione o salatura, sotto forma di stoccafisso e baccalà il merluzzo è presente sulla nostra tavola tutto l’anno.

Ma parliamo dei benefici che apporta questo splendido pesce. Il merluzzo contiene grandi quantità di proteine ed è considerato un pesce magro. Infatti, contiene pochi grassi saturi pericolosi per l’apparato cardiovascolare. Al contempo è fonte di vitamina D, B e fosforo. La sua carne ha un sapore delicato, è adatta per molte lavorazioni e si sposa perfettamente con tanti ingredienti.

Questo raffinato secondo di pesce magro facilissimo da preparare è ricco di ferro e sbalordirà tutti

Il pesce fa bene, ma mangiarlo sempre allo stesso modo può diventare noioso. Ecco perché nella ricetta di oggi proponiamo il merluzzo in un’accoppiata vincente con una crema speciale e inedita. Prepariamo questo meraviglioso pesce al limone su crema di ceci e capperi. Un piatto sano e leggero che porterà via solo 20 minuti tra preparazione e cottura.

Gli ingredienti necessari sono:

4 filetti di merluzzo;

una latta di ceci cotti;

un limone;

olio, sale e pepe;

30gr di capperi;

una cipolla piccola;

prezzemolo.

Iniziamo tritando finemente la cipolla e poi i capperi dissalati. In una padella versiamo un cucchiaio di olio e aggiungiamo il trito di capperi e di cipolla. Dopo qualche minuto, versiamo i ceci e saltiamoli con gli altri ingredienti. Una volta amalgamati, versiamo il composto dalla padella a un contenitore dai bordi alti. Aggiungiamo qualche goccia di succo di limone e del pepe. Con un minipimer frulliamo creando una crema liscia e omogenea.

Adesso foderiamo una teglia da forno e posizioniamo i filetti di merluzzo. Preriscaldiamo il forno a 180°C. Condiamo il pesce con sale, un filo d’olio, pepe, prezzemolo e il succo di 1 limone. Ora possiamo infornarlo e cuocerlo per 15 minuti con 2 minuti di grill per finire. Serviamo il merluzzo adagiato su un cucchiaio di crema ai ceci.

Letture consigliate

Ecco i 3 pesci economici da comprare in autunno ricchi di omega 3 e poveri di grassi