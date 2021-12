Come da tradizione, il giorno di Natale e/o i giorni a seguire si va al cinema. Dopo i bagordi a tavola, è tempo di rilassarsi in compagnia. C’è chi si dedica ai giochi. Grandi classici sono la Tombola e il Mercante in Fiera. Un’altra buona parte di persone, invece, si immerge nel buio e nel silenzio di una sala cinematografica per godersi la visione di un bel film. Fa parte della tradizione italiana. Basti pensare ai cosiddetti “cine panettoni”. Si tratta di specifiche tipologie di film aventi precise caratteristiche e, in genere, con anche i soliti attori. Sono film leggeri e poco impegnativi, a volte addirittura frivoli. Nonostante ciò, di solito fanno incassi da record!

Oggigiorno le cose sono cambiate su più fronti. Anche standocene comodamente a casa, abbiamo infatti la possibilità di vedere film, documentari, serie TV e molto altro grazie a piattaforme streaming come Sky, Netflix e Amazon Prime. Insomma, anche a casa, ormai, abbiamo ampia possibilità di scelta. Le serie hanno un successo strepitoso e ce ne sono di tantissimi generi.

Gli animi più romantici non possono perdersi questo film favola moderna che ci commuoverà fino all’ultima scena. Quest’oggi vorremmo consigliare una sorta di reality in più puntate.

Luoghi spettacolari e golose ricette della tradizione italiana in questo programma su Amazon Prime con un noto chef e tanti vip

Si chiama Dinner Club ed è un format prodotto in Italia. Protagonisti sono volti noti dello spettacolo coadiuvati dal noto chef Carlo Cracco. Ogni puntata è un viaggio in un luogo poco noto della nostra splendida Italia, ma ricco di prodotti ed eccellenze agroalimentari. Il viaggio è sempre a due. La costante della coppia è Cracco che, utilizzando mezzi di trasporto sempre diversi (e tra i più disparati), accompagna l’attore di turno alla scoperta di meravigliose bellezze del nostro Paese. Ovviamente si tratta di un’esperienza enogastronomica e, quindi, il fil rouge di ogni viaggio è la scoperta, nonché la degustazione, di eccellenze locali.

Una volta rientrati a casa, Cracco e tutti i vip si riuniscono attorno ad una conviviale tavolata. In ogni puntata ognuno di essi racconta, infatti, l’esperienza vissuta riproponendo altresì i piatti assaggiati. Dunque, luoghi spettacolari e golose ricette della tradizione italiana in questo programma su Amazon Prime con un noto chef e tanti vip.

Luoghi e personaggi

Da Nord a Sud, le zone esplorate sono il Delta del Po, il Cilento e la Maremma toscana. Ma anche alcune zone poco note di Puglia, Sardegna e Basilicata. Ad accompagnare ogni volta Cracco in questa simpaticissima avventura sono Diego Abatantuono, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Fabio De Luigi.

Tra sfide ai fornelli e racconti di viaggio, si tratta di una serata tra amici dove non mancano chiacchiere e confidenze. Ed ovviamente, anche tante risate.