Nel fantastico mondo del make-up esistono anche le matite per sopracciglia. Uno strumento molto usato dalle donne, ma anche da alcuni uomini. La matita si usa spesso per rendere le sopracciglia più folte, colorate e per disegnare meglio la forma. In questo modo lo sguardo sarà molto più intenso.

Ovviamente le sopracciglia non si disegnano solo grazie alla matita. Questa andrà solo a rafforzare un lavoro già fatto dall’estetista o da noi stessi con le pinzette. Ci sono varie soluzione alternative alla matita come ad esempio il tatuaggio. Ma oggi vedremo dei semplici trucchi per capire se il colore della matita per sopracciglia è quello giusto per noi.

Che colore scegliere

La scelta del colore è molto importante. Con il colore giusto si potranno evitare situazioni di disagio o errori. Come ad esempio delle sopracciglia troppo scure che non c’entrano nulla con l’incarnato della nostra pelle.

Una regola di base da tenere sempre a mente è quella di non acquistare mai una tonalità più scura o uguale al nostro colore di capelli. La tonalità deve essere sempre più chiara.

Semplici trucchi per capire se il colore della matita per sopracciglia è quello giusto per noi

Ad esempio se si hanno i capelli neri, bisogna evitare il colore nero, ma occorre invece optare per un marrone scuro. Chi ha i capelli castani invece dovrà scegliere una tonalità di marrone morbida. Spesso i capelli possono avere più colori, magari le radici sono più scure rispetto alle punte. In questo caso conviene partire dal colore più alto, quindi in questo caso quello scuro.

Se invece si hanno i capelli biondi qui la scelta può essere un po’ più complicata. Si consiglia di scegliere sempre delle sfumature calde al posto di quelle fredde. Oppure a volte per avere la giusta sfumatura è necessario mixare più matite insieme.

