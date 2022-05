Finalmente sta arrivando l’estate e molti di noi stanno ritrovando la voglia di uscire e di socializzare. Quindi, ci sono fisiologicamente più occasioni per incontrare gli altri e per passare delle belle serate. Giocare con abiti e trucchi può essere, quindi, un bel modo di prepararsi per andare a ballare o per mangiare fuori. Per questo, oggi diamo un interessante consiglio in merito. È infatti possibile ottenere sopracciglia perfette e sguardo seducente grazie a queste semplicissime tecniche make up che tutte le donne dovrebbero conoscere. Scopriamo insieme quali sono.

Una parte importantissima del volto

Partiamo dalla forma delle sopracciglia. Questa generalmente cambia a seconda dei trend esterni: ad esempio, negli anni Novanta le più gettonate erano quelle sottilissime, mentre ora vanno di moda quelle folte. Però, è meglio non farsi influenzare e informarsi su quale sia il modello più adatto al nostro viso. Generalmente chi ha un volto molto allungato predilige delle forme più “orizzontali” e piatte. Quelle squadrate, invece, sono più adatte ai visi tondi. Comunque sia, dopo averle corrette con l’uso della pinzetta, è consigliabile trattarle con un gel e una matita. Il primo, infatti, le alza e le tiene in ordine per lungo tempo, la seconda, invece, serve a colorarle e a coprire eventuali buchi. Esistono delle confezioni che con un solo prodotto svolgono entrambe le funzioni, non occupando troppo spazio nel beauty case.

Sopracciglia perfette e sguardo seducente e magnetico con questi prodotti occhi da avere assolutamente in bagno

Invece, per quanto riguarda la zona dell’occhio il segreto per allungare le ciglia e per non sbavare il trucco sta nell’utilizzo di un primer. Ne esistono di diversi tipi. Per la palpebra ci sono quelli in crema che permettono una lunga tenuta dell’eye liner e ombretti. Invece, per le ciglia esiste il suo corrispettivo, solo che si tratta di un mascara bianco che aiuta ad allungarle, creando al contempo un primo stato di protezione. Dopo l’applicazione è necessario poi passare il proprio mascara nero per avere un effetto più pieno e definito.

Infine consigliamo anche di avere sempre con sé una crema per il contorno occhi. Infatti quest’area del viso è una delle più sensibili e tende ad invecchiare prima o a gonfiarsi, portando alla creazione delle antiestetiche borse.

