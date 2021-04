La mascherina ha ormai reso inutile l’utilizzo di rossetti e lucidalabbra. Per questo, la maggior parte delle donne, ultimamente, si concentra sulla zona degli occhi.

Oggi spiegheremo appunto come valorizzarla al meglio per non passare mai inosservate. Ecco il segreto per sfoggiare ciglia folte, incurvate e uno sguardo degno di una cerbiatta con questi trucchi delle make-up artist.

Il movimento a zig zag

Molte di noi quando mettono il mascara lo fanno con un movimento che va dall’interno verso l’esterno. Certamente questo è il modo più comune di applicare il rimmel, ma questo metodo non massimizza al massimo la bellezza delle nostre ciglia.

Quello che dobbiamo fare, invece, è applicare lo scovolino alla base delle radici e muoverlo orizzontalmente. Con una sorta di movimento a zig zag. In tal modo aumenteremo notevolmente il volume e le incurveremo molto di più. È consigliabile non fermarsi alla prima passata. E applicarne come minimo una seconda.

Usa diversi scovolini

Un’altra tattica molto utile può essere quella di acquistare diversi tipi di scovolini. Infatti, se ne può utilizzare più di uno, per avere uno sguardo seducente.

Sul mercato ci sono diversi modelli. Ad esempio quello curvo serve a sollevare le ciglia, incurvandole il più possibile. L’applicatore con setole fitte, invece, le separa e le allunga. E quello più spesso, infine, conferisce maggiore spessore e definizione. Usarli tutti prima di uscire permetterà di avere degli occhi perfetti e subito l’effetto “ciglia finte”.

Oggi abbiamo spiegato qual è il segreto per sfoggiare ciglia folte, incurvate e uno sguardo degno di una cerbiatta con questi trucchi delle make-up artist. Se si è interessati a scoprire altri trucchi per apparire belle e curate, basta leggere questo altro articolo dedicato però alla capigliatura. L’unica cosa da fare è cliccare subito qui: “Pochissime donne conoscono il segreto per ottenere in soli 2 minuti l’acconciatura più in voga del 2021”.