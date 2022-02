Molte donne hanno due punti focali in mente quando si tratta di trucco: le labbra e gli occhi. Oggi parliamo di questi ultimi e spieghiamo come valorizzarli al meglio con dei segreti degni degli esperti. È infatti facile allargare gli occhi e vantare uno sguardo da cerbiatta con questo prodotto make up che poche donne utilizzano. Vediamo insieme come possiamo fare per ottenere questo risultato con pochi semplici accorgimenti.

I colori e le proporzioni dello sguardo

Spesso noi di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato di armocromia. Si tratta di una materia che studia i colori e che potrebbe rendere il nostro incarnato sano e luminoso. Questa nuova tendenza però scardina alcune certezze del Mondo della moda: ad esempio abbiamo spiegato perché il nero non sta bene a tutti. Oggi facciamo lo stesso per il bianco. Generalmente esistono delle persone dai toni caldi o dai toni freddi. Alle prime staranno meglio dei bianchi sporchi, tendenti al color crema, alle seconde invece quelli dall’effetto più ottico.

Naturalmente questa distinzione vale non solo nei vestiti ma anche nel trucco. Però quando si tratta di allargare l’occhio, inserire una matita bianca e glaciale nella rima inferiore potrebbe risultare innaturale. Consigliamo quindi di utilizzare un color burro. soprattutto quando si desidera addolcire lo sguardo.

Allargare gli occhi e vantare uno sguardo da cerbiatta è possibile grazie a questo prodotto make up che non tutte le donne usano

La matita bianca però può essere anche usata nella parte più interna dell’occhio, ovvero quella più vicino al naso, per creare un punto luce. Inoltre, la si può impiegare anche per creare un effetto lifting. Per fare questo basta delineare una linea obliqua che parte dalla parte inferiore ed esterna dell’occhio e va a salire. Sfumandola con l’aiuto di un pennello si otterrà otticamente un leggero lifting dell’area interessata.

Un effetto ancora più marcato

Per massimizzare la grandezza dell’occhio suggeriamo di puntare anche sulle ciglia. In questo caso, oltre ad affidarsi a un buon mascara, è meglio curarle e proteggerle. Quindi da un lato una buona mossa potrebbe risiedere nell’utilizzo di sieri rimpolpanti per renderle più forti e vigorose. Dall’altro invece consigliamo l’utilizzo di un primer per tutelarle, ma anche per dare un’impressione di maggior volume e pienezza. Basta infatti dare qualche passata con lo scovolino prima di applicare il rimmel.

