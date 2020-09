L’armocromia è uno studio nato in America negli anni ’70, che sta prendendo piede in Italia solo in quest’ultimo periodo. Questa pratica consiste nell’analizzare l’incarnato di una persona e trovare i suoi “colori amici” e quelli da cui invece stare alla larga. I benefici sono evidenti soprattutto sul viso. All’apparenza si sembra più freschi, riposati e anche più giovani. Scoprire i colori più valorizzanti può essere rivoluzionario, perché cambia radicalmente il proprio modo di rapportarsi con lo shopping e con il make up. Con questa consapevolezza ci si può orientare sulle tonalità più adatte, evitando di seguire ciecamente le ultime tendenze.

Ecco come far risplendere il viso con l’armocromia.

Misurare il valore

Come far risplendere il viso con l’armocromia? La prima cosa da fare è capire se la propria pelle presenta delle caratteristiche cromatiche fredde o calde. Per scoprirlo è necessario guardarsi allo specchio avvicinare al proprio viso dei gioielli dorati o argentati. La differenza dei i due metalli sul volto balza subito all’occhio. È importante eseguire questo esperimento con una luce naturale per non essere tratte in inganno dai neon giallastri o bianchi. A seconda del risultato ottenuto è meglio preferire toni aranciati per le tonalità calde e quelli rosati per quelle fredde. Questo test è anche molto valido per capire quale tipo di rossetto rosso scegliere. Meglio privilegiare un tono fragola per i visi candidi e uno corallo per chi possiede un colorito più ambrato.

Misurare il contrasto

Una volta appurato questo dato bisogna verificare il proprio grado di contrasto fra pelle, occhi e capelli. In questo caso può tornare utile una maglietta o un abito a righe bianche e nere. Se la fantasia risulta in armonia con il viso si può optare per colori forti e brillanti, se no è meglio preferire quelli più tenui e polverosi. Da questo dato si può anche capire se optare per un trucco più determinato o se è meglio preferirne uno più tenue.

Ecco svelati i piccoli trucchi su come far rispendere il viso con l’armocromia. Se siete interessati al mondo dei colori non perdetevi anche la loro importanza all’interno dei brand e delle loro campagne marketing.