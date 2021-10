Con i cambi di stagione il nostro fisico fatica un po’ ad abituarsi agli sbalzi di temperatura. Come sta accadendo da qualche anno a questa parte stiamo passando dai 30 ° ai 15° in un paio di giorni. È assolutamente naturale beccarsi i primi raffreddori, i primi malesseri e provare stanchezza fisica e mentale. Una forza esplosiva della natura questo alimento completo quasi sconosciuto che aiuta a dimagrire donando energie. L’abbiamo visto l’altro giorno. Sono un vero mix di potenza ed energia queste 2 erbe che aiutano a difendere cervello e cuore. Controbattere questo senso di malessere e di debolezza è infatti è possibile con qualche piccolo accorgimento quotidiano.

Un’erba quasi sconosciuta veramente eccezionale

Quando parliamo di integratori per la salute del cervello, abbiamo un’ampia scelta a nostra disposizione. Esistono però anche delle erbe naturali, meno conosciute, ma che per lunga tradizione popolare, possono fare al caso nostro. Vediamo per esempio il rusco, chiamato anche pungitopo perché nel Medioevo serviva a difendere le provviste alimentari dai roditori.

Conosciuto ancor prima dei secoli bui, già gli antichi romani avevano imparato ad apprezzare questa pianta come un antinfiammatorio generico davvero capace. Addirittura, era utilizzata come pianta simbolica per scongiurare le presenze malefiche all’interno della casa. Sicuramente, come testimoniato negli scritti scientifici dell’epoca, il rusco serviva con il suo decotto a cercare di guarire le infezioni intestinali e renali. Oggi, la stessa scienza medica conviene che il rusco, ricco di antiossidanti e vitamine, aiuta la circolazione sanguigna, migliorando l’ossigenazione del cervello.

Sono un vero mix di potenza ed energia queste 2 erbe che aiutano a difendere cervello e cuore

Un’altra erba naturale che fa molto bene al nostro organismo e in modo particolare al cuore è il biancospino. Agisce direttamente sulla dilatazione delle arterie coronariche, migliorandone l’afflusso sanguigno. Va da sé che se cerchiamo un’erba riconosciuta dalla scienza come benefica per la pressione arteriosa, questo è proprio il biancospino. Non per niente se chiediamo un calmante per l’ipertensione, l’ansia e lo stress momentaneo, il biancospino in gocce è un rimedio che ci verrà consigliato. Ricordiamoci che va sempre e comunque assunto previo consulto medico e il suo effetto sarà diluito nel tempo. Non aspettiamoci infatti che agisca immediatamente, perché non è un medicinale. Per trarre beneficio a livello ansiolitico dal biancospino dovremmo aspettare qualche giorno. Immediata è invece la sua azione benefica proprio sulla circolazione sanguigna e sull’ossigenazione. E, a proposito di erbe, è incredibile come la chiamino erbaccia ma non costa nulla e fa benissimo alla salute.

Approfondimento

