Il cambio di stagione porta sempre con sé una serie di stravolgimenti. Cambia il meteo, cambiano le abitudini, si torna alla vita frenetica e il cielo grigio ci mette di malumore. I meteoropatici sanno quanto sia difficile non far dipendere il proprio stato d’animo dalla pioggerella continua e costante. D’altra parte, anche il sonno ne risente ed ecco che le nostre notti passano a rigirarci da un lato all’altro senza mai trovare pace. Si arriva dunque ad un punto in cui irrequietezza e agitazione sembrano prendere il sopravvento su di noi. Spesso si confonde proprio l’irrequietezza con l’ansia ma, nonostante spesso camminino a braccetto, si tratta di due stati simili ma diversi tra loro.

E per non farci mancare nulla, ecco che arrivano anche i sintomi fisici e i primi brontolii al pancino. Insomma, che sta succedendo?

Aiuta la digestione e combatte l’irrequietezza la pianta da infuso che profuma di limone

Succede che stiamo somatizzando. Ciò significa che i malesseri psicologici si stanno pian piano trasferendo sul fisico. Via libera a mal di testa, dolori vari e soprattutto al mal di pancia.

Abbiamo già parlato di mal di stomaco da stress e si è detto soprattutto che proprio lo stomaco è il nostro secondo cervello. In questi casi, il risultato è uno ed uno soltanto: se stiamo male nello spirito, probabilmente staremo male anche fisicamente. Problemi digestivi, flatulenza e gonfiore addominale sono tutti segni di un intestino mal messo.

Prima di ricorrere al medico che resta in ogni caso il nostro miglior consigliere, potremmo provare qualcosa di naturale. Infatti, aiuta la digestione e combatte l’irrequietezza la pianta da infuso che profuma di limone: la melissa, dalle note fruttate. Infatti, il suo profumo agrumato si deve alla citronella, che contribuisce alla produzione del suo olio essenziale. Scopriamone insieme le altre caratteristiche.

Le caratteristiche

In un precedente articolo abbiamo detto che oltre a contrastare l’ansia, la melissa può rivelarsi utile anche per alleviare i dolori del ciclo. Inoltre, secondo gli esperti, la melissa contiene la vitamina B1 (detta anche tiamina) che trasforma il glucosio in energia, ma non è tutto. Infatti, contiene anche la vitamina C, dalle proprietà antiossidanti e utile al rafforzamento delle difese immunitarie. Per non parlare poi dei suoi effetti decongestionanti e liberatori delle vie respiratorie.

La si consuma normalmente sotto forma di tisana o infuso ed è possibile trovarla in erboristeria o anche al supermercato in vari formati.

Famosa per la sua azione calmante, è importante fare attenzione qualora si assumano determinati farmaci. In tal caso, sempre meglio chiedere il parere del proprio medico, come già specificato in precedenza.

Un bel libro, buona musica e una tazza di tisana alla melissa, cosa c’è di più rilassante?