Abbiamo visto assieme ai nostri Lettori cos’è l’alga spirulina e perché dobbiamo assumerla per il bene della nostra salute. Utilizzare le alghe a tavola, sia come alimento che come integratore, sta diventando sempre più un fenomeno internazionale. Partiti dall’Oriente, questi alimenti ricchissimi di nutrienti sono anche sempre più sponsorizzati dalla Comunità Internazionale. Questo grazie anche al fatto che risultano un tipo di cibo a bassissimo sfruttamento terrestre. Una forza esplosiva della natura questo alimento completo quasi sconosciuto che aiuta a dimagrire donando energie. In Italia ancora pochi lo utilizzano, ma vedremo perché vale la pena prenderlo in considerazione, sempre e comunque col consulto del nostro medico.

Perché l’alga kelp aiuta così l’organismo

L’alga kelp è un tipo di alga bruna che trova il suo habitat negli oceani. È commestibile sia cruda, che essiccata, ma anche come integratore. Sia nelle classiche pastigliette, che in versione sciroppo. La scienza medica si sta ovviamente occupando di questo nuovo fenomeno commerciale. In parte sono già note alcune sue virtù benefiche, in particolare sulle funzioni metaboliche. Definire invece quest’alga “miracolosa” è probabilmente troppo presto, visto che gli stessi scienziati ci stanno lavorando su.

Qualche nostro Lettore potrebbe già avere assaggiato la alga kelp assieme al sushi. Non dimentichiamo infatti che per moltissime popolazioni asiatiche le alghe sono state nutrimento base soprattutto nei momenti di carestia. Come dicevamo, questo alimento è un vero e proprio brucia grassi. La scienza, infatti ha scoperto che al suo interno esiste una proteina che si chiama fucoxantina. I vari test di laboratorio hanno confermato che, associata a una dieta equilibrata, l’alga kelp aiuterebbe a smaltire i grassi. Addirittura, recenti studi russi hanno creato una miscela tra il melograno e l’alga kelp, creando un prodotto che protegge e migliora l’attività del fegato.

Aiuta anche le ossa

Migliorare le attività epatiche non serve solo a vivere meglio smaltendo grassi e tossine. Ma, alleggerire questo organo importante di masse di grasso, significa anche donare energia all’organismo. Questo riesce a fare l’alga di kelp, oltre a contribuire a rinforzare le nostre ossa. È infatti ricchissima anche di vitamina K, elemento che riesce a prevenire l’osteoporosi. Raramente capita che un alimento sia così completo e capace di fornire un aiuto fondamentale al nostro organismo. Attenzione però che proprio la sua incredibile ricchezza di nutrienti potrebbe andare a contrastare l’effetto di alcuni medicinali. Per questo, prima di assumere l’alga kelp, consultiamo il nostro medico.

