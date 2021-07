Non è facile trovare qualcuno che si svegli alla mattina già bello pimpante e pronto ad affrontare la giornata. Ecco allora 3 rimedi naturali eccezionali per combattere la stanchezza e tonificare la pelle efficacemente senza ricorrere ai farmaci. Infatti è facile che la maggior parte delle persone ci mettano un po’ a carburare. E le cause possono essere davvero diverse: dal sonno disturbato a una dieta sbagliata fino all’uso delle medicine o semplicemente allo stress.

3 rimedi naturali eccezionali per combattere la stanchezza e tonificare la pelle efficacemente

La polvere di ortica che possiamo acquistare in qualsiasi erboristeria è un rimedio naturale eccellente per sconfiggere la stanchezza fisica. Il merito è di una sostanza in essa contenuta che si chiama acido formico e unendosi al ferro provoca una serie di reazioni positive. La prima è quelle di favorire un corretto metabolismo e così ossigenare meglio i tessuti e mandare energia a tutti i muscoli. Ma l’ortica è anche un’ottima fonte di ferro, silicio, manganese e vitamina B.

Energia ma senza eccitare

Trovare dei prodotti che ci diano energia ma non ci tolgano poi il sonno per l’eccitazione non è facile. Ma l’equiseto è l’erba che fa per noi grazie ai suoi contenuti naturali di ferro, potassio e silicio. Pochi sanno che l’equiseto fa bene anche alla pelle tanto che nelle metropoli del mondo tanti lo assumono per proteggere dalle polveri dello smog. Una virtù decisamente particolare che unita a quella di combattere con successo lo stress psicofisico fa dell’equiseto davvero un rimedio polivalente.

L’alleato di chi lavora tante ore

Potremmo definire il fieno greco il vero alleato di chi passa tante ore della sua giornata a lavorare. Questo dono di madre natura possiede una sostanza davvero benefica che si chiama trigonellina. Un energizzante naturale che riattiva il nostro organismo spento e spossato dopo una giornata massacrante. Ottimo anche per chi pratica attivamente sport e ha bisogno di energie dosate a lungo raggio. Comodissimo da assumere in pastiglie sempre e comunque con consiglio medico.

